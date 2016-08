Na Novom Zélande zrejme našli telo partnera zachránenej Češky

Pížová, ktorú záchranári objavili v stredu, povedala, že sa do chaty uchýlila po tom, čo jej priateľ, s ktorým cestovala, spadol a zomrel. Polícia po tele pátrala už vo štvrtok, kvôli tme musela akciu prerušiť.

Pár sa podľa Češky vydal na cestu 26. júla a muž o dva dni neskôr spadol na strmom kopci. Pížovej sa podľa jej slov podarilo k nemu dostať, muž však vraj potom zomrel. Ona potom vyhľadala útočisko v jednej z chát, ktoré sú rozmiestnené na 32-kilometrovej trase známej ako Routeburn Track.

Vzhľadom na to, že pár nikoho neinformoval, že sa na cestu vydáva, nikto Čechov dlhší čas nepohrešoval a nikto po nich nepátral. Až keď príbuzní v Česku začali byť znepokojení a kontaktovali známych na Novom Zélande, obrátil sa český konzulát tento týždeň na políciu a začalo sa pátranie, oznámila to česká honorárna konzulka v Queenstownu Vlaďka Kennett.

Zachránené Češka vystúpila v piatok popoludní miestneho času na tlačovej konferencii. „Ako si asi viete predstaviť, bol uplynulý mesiac veľmi trýznivý pre mňa, pre moju rodinu i pre rodinu môjho partnera,“ uviedla poblednutá Pížová a v krátkosti opísala udalosti posledných týždňov.

„Poveternostné podmienky boli extrémne, čelili sme hustému sneženiu a nízkej oblačnosti, čo nás prinútilo stráviť noc vo voľnej prírode. V snahe dostať sa k chate došlo k onej tragickej nehode,“ opísala Pížová. Dodala, že po smrti partnera strávila prvú noc po jeho boku a aj ďalšie dve noci spala pod holým nebom, kým sa jej podarilo hlbokým snehom dôjsť k chate, ktorá bola na zimu uzavretá a do ktorej sa dostala rozbitým oknom. Kvôli svojmu zdravotnému stavu aj počasiu sa potom rozhodla v chate zostať.

„Bola som vyčerpaná a mala som zmrznuté nohy,“ povedala. Podnikla síce niekoľko pokusov o opustenie svojho útočiska, odradilo ju zlé počasie aj jej zdravotný stav. Češka okrem iného vyhlásila, že z chaty pozorovala zosuvy niekoľkých lavín na ceste.

Policajt Olaf Jensen vyhlásil, že žena urobila správne, keď v chate zostala. Uviedol tiež, že sa aktívne snažila o svoju záchranu, do snehu napísala písmeno H ako Help a na záchranný vrtuľník viditeľne signalizovala.

Tridsaťtriročná Pížová pripustila, že so svojím 27-ročným partnerom urobili chybu, keď svoj úmysel vydať sa do hôr nikomu neoznámili, nemali pri sebe lavínový vyhľadávač a celkovo podcenili podmienky cesty. Tá je oficiálne na zimu uzavretá, hoci skúsenejší turisti po nej aj v chladných mesiacoch chodia. Ako upozornil denník The Guardian, niekoľko ľudí v priebehu júla a augusta zverejnilo na facebooku z trasy Routeburn Track svoje fotografie.

Pížová na tlačovej konferencii v slzách poďakovala novozélandským záchranárom i českej konzulke. Tá povedala, že česká turistka je podľa nej „veľmi silná žena“, ktorá urobila maximum pre svoju záchranu.

Pížová si teraz želá, aby sa mohla vrátiť domov. Podľa konzulky Kennettovej by sa tak mohlo stať v krátkom čase, keď budú vybavené všetky formality. Ako píšu novozélandská médiá, pád českého turistov rieši novozélandská polícia ako nehodu.

„Všetky formality prebehnú počas niekoľkých nasledujúcich dní a Pavlína bude potom už voľná na to, aby sa vrátila späť do vlasti, respektíve sa o to snažíme. Nemyslím si, že tu bude musieť zotrvať veľmi dlho,“ povedala konzulka Kennett.

Úmrtie českého turistov je druhým tragickým prípadom na trase Routeburn Track. V roku 2008 tu zišla z cesty izraelská turistka, stratila sa, pošmykla na mokrej skale, rozbila si hlavu a poranila chrbticu; zraneniam podľahla. Po náleze jej tela a fotoaparátu sa špekulovalo, že ju na zlú cestu zaviedla neznáma osoba.