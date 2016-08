Steinmeier žiada nové pravidlá pre kontrolu zbrojenia

Podľa jeho názoru hrozí nebezpečná špirála zbrojenia nového typu po tom, ako Rusko anexiou ukrajinského polostrova Krym spochybnilo základné princípy európskej mierovej architektúry. V súčasnosti niet na starom kontinente efektívnej kontroly zbrojenia. Dohodu z roku 1990 o konvenčných ozbrojených silách v Európe, ktorá limitovala smerom nahor umiestňovanie ťažkých zbraňových systémov na starom kontinente, Moskva vypovedala v roku 2007.

Aj preto Steinmeier volá po rokovaniach o novej dohode, ktorej obsah by mal byť komplexnejší ako v prípade dohody spred viac ako štvrťstoročia. Mali by sa v ňom zohľadniť aj nové vojenské stratégie, napríklad aj nasadenie menších mobilných jednotiek, ako v prípade spomínanej anexie. To isté platí tiež o ozbrojovaní novými zbraňovými systémami. Navyše by takýto dokument mal mať platnosť aj pre oblasti, ktorých územný štatút je sporný, pričom nejde iba o Krym, ale napríklad aj o Južné Osetsko a Abcházsko v Gruzínsku či Podnestersko v Moldavsku.