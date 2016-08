Turecko môže uviaznuť v sýrskej pasci

Pokúša sa to neúspešne zakryť tvrdením, že ide o boj proti terorizmu predstavovanému v oblasti hlavne islamskými radikálmi z tzv. Islamského štátu.

„Turecko vstúpilo do vojny so všetkými teroristickými organizáciami,“ cituje agentúra premiéra Binali Yildirima, ktorého doplnil vicepremiér Numan Kurtulmuş, podľa ktorého vraj „teroristická organizácia Islamský štát, kurdskí povstalci a sýrski Kurdi sa pokúšajú zneužiť situáciu, ktorá panuje v Turecku po zmarenom júlovom pokuse o štátny prevrat“.

Pravdou je, že džihádisti v celej oblasti, od Iraku až po Líbyu, ustupujú, ale zároveň sa v nej hrá širokorozmerná hra. Teroristi z IŠ neskrývajú, že majú v pláne cez kurdský problém vtiahnuť Ankaru do širokospektrálneho konfliktu.

„V tejto súvislosti by bolo čudné domnievať sa, že vo Washingtone, v Moskve a Bruseli nechápu zložitosti, na ktoré môže Turecko naraziť v Sýrii. Ak sa Ankare nepodarí ,blitzkrieg‘, tak sa ocitne v ,sýrskej pasci‘, v obrovskom lokálnom ozbrojenom konflikte, z ktorého cesta von nebude ľahká,“ upozorňuje aj panarabský portál Dahab.

„Čím hlbšie sa bude Turecko prepadávať do sýrskeho trasoviska, tým je reálnejšia veľká vojna,“ pridáva sa k väčšine pozorovateľov aj politológ Alexandr Chramčichin. Aj on upozorňuje, že hlavnou úlohou Ankary je dnes čo najskôr vypadnúť zo severosýrskeho územia. Opiera sa pritom o tvrdenie, že koalícia, ktorú z pozadia vedie Rusko, rázne likviduje pôvodné plány druhej koalície na čele s USA. Darí sa to pravdepodobne preto, lebo Washington na rozdiel od Moskvy nemá dnes koncepčnú politiku na Blízkom východe, bez dlhodobej stratégie. V tejto súvislosti sa v prípade zodpovednosti najčastejšie spomína bývalá šéfka diplomacie USA a dnes horúca kandidátka na prezidentské kreslo Hillary Clintonová.

Pritom ak sa aj Kurdi čiastočne stiahnu, čo sa práve deje, neznamená to, že Ankara má vyhraté. Napokon už sa potvrdzuje očakávanie, podľa ktorého Kurdi zaktivizujú útoky na tureckom území. Najnovšie to ukázal piatkový atak samovražedného útočníka v meste Cizre na juhovýchode krajiny. Obeťami je 11 osôb a zranenie utrpelo 78 ľudí. Mnohí sú podľa agentúry Reuters v kritickom stave. A to by mohol byť iba začiatok reakcie Kurdov na tureckú trestnú výpravu na zvrchovanom sýrskom území.