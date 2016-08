Trump chce zaviesť systém na monitorovanie migrantov

Prezidentský kandidát zopakoval aj svoj zámer dať vybudovať bezpečnostný múr na južných hraniciach s Mexikom. Vo svojom prejave pripomenul, že zastaví vyplácanie sociálnych dávok ilegálnym prisťahovalcom. „Zavediem monitorovací systém, ktorým sa bude kontrolovať vstup do krajiny i jej opustenie. Ak nebudeme dbať na dodržiavanie vízovej expiračnej doby, budeme tu mať voľné hranice,“ vyhlásil Trump.

V priebehu týždňa naznačil, že zmierni svoje plány týkajúce sa imigrácie. Namiesto vyhostenia miliónov osôb žijúcich v USA ilegálne, ako to zamýšľal predtým, hodlá Trump vyhostiť iba zločincov.

Trump na mítingu pokračoval aj vo výzve k černošským voličom. Zároveň obvinil politiku Demokratickej strany z toho, že spôsobila „zdrvujúcu chudobu“, ktorej čelia černosi v mestských štvrtiach. Spomenul tiež vysokú mieru vrážd, zlyhávajúce školstvo a rozsiahlu nezamestnanosť medzi mladými Afroameričanmi. Jeho prejav bol podľa agentúry DPA pokračovaním snáh o priblíženie sa k černošskej komunite. Jeho demokratická konkurentka Hillary Clintonová má totiž v prieskumoch verejnej mienky v radoch Afroameričanov značný náskok. Černošské obyvateľstvo v drvivej väčšine vo voľbách podporuje práve demokratov.

Prezidentskí kandidáti o sebe: Ona je bigotná, on je rasista

Prezidentskej kampani v Spojených štátoch dominuje v týchto dňoch ostré vzájomné útočenie. Clintonová a Trump sa obviňujú z bigotnosti, rasizmu, mentálnej neschopnosti i zlého zdravotného stavu.

Trump v rozhovore pre stanicu CNN označil Clintonovú a jej politiku voči Afroameričanom a hispánskej komunite za bigotnú. Clintonová reagovala vyjadrením, že je to práve Trump, kto vniesol do kampane a spoločnosti nenávisť.

„Postavil svoju kampaň na predsudkoch a paranoji,“ uviedla. Postoje a vyhlásenia na tému prisťahovalcov a imigračnej politiky boli od začiatku centrom kampane Trumpa a medzi verejnosťou, politikmi a komentátormi vyvolávali najviac pozornosti.

Clintonová na predvolebnom mítingu vyhlásila, že Trump dal do centra pozornosti nenávistné skupiny a pomohol radikálom prevziať kontrolu nad Republikánskou stranou. „Jeho neúcta voči hodnotám, ktoré robia našu krajinu veľkou, je veľmi nebezpečná,“ uviedla.

Podľa Trumpa Clintonová vykresľuje slušných Američanov ako rasistov. „Útočí na voličov, ktorí nechcú nič iné než lepšiu budúcnosť… Neútočí len na mňa, ale na všetkých slušných ľudí… Chcú hlasovať za zmenu a ona ich odstrašuje,“ povedal Trump na mítingu.

Okrem obvinení z nenávisti používajú kandidáti na vzájomný boj aj zdravie. Hillary Clintonová tvrdí, že Donald Trump nie je mentálne v poriadku. Ten sa bránil zverejnenou lekárskou správou z konca minulého roka, podľa ktorej bude v prípade volebného úspechu najzdravšou osobou, aká bola kedy zvolená za prezidenta.

Lekár, ktorý správu vystavil, však teraz pre televíziu NBC vyhlásil, že nad správou strávil len päť minút. Ponáhľal sa, lebo pred domom naňho čakala limuzína. „V tom zhone, myslím si, že niektoré slová nevyzneli presne tak, ako boli myslené,“ uviedol Harold Bornstein a dodal, že zdravie Donalda Trumpa nie je ani lepšie ani horšie než zdravie priemerného človeka, ktorý každý deň cvičí. „Nefajčí, nepije – to je jednoducho najlepšia výhoda, ktorú môžete mať na zdravý život. A má tiež dobrú rodinnú históriu,“ spresnil lekár.

rump na druhej strane poukazuje na podľa neho zlé fyzické aj psychické zdravie svojej súperky. „Chýba jej mentálna a fyzická sila,“ vyhlásil. Clintonová podobne ako Trump zverejnila správu od svojej lekárky. Podľa nej je Clintonová „zdravá žena, ktorá v súčasnosti trpí len zníženou funkciou štítnej žľazy a sezónnymi alergiami. Je vo výbornom fyzickom stave a schopná slúžiť ako prezidentka Spojených štátov,“ uvádza sa v správe.

Sedemdesiatnik Donald Trump by sa v prípade zvolenia stal najstarším prezidentom Spojených štátov. Rekord zatiaľ drží Ronald Reagan, ktorý bol v čase nástupu do úradu o osem mesiacov mladší od Trumpa. Hillary Clintonová by počas inaugurácie v januári budúceho roka mala 69 rokov.