Francúzske úrady zadržali švagra útočníka na Charlie Hebdo

Francúzskeho občana Mourada Hamyda (20) vydalo v piatok Francúzsku Bulharsko, kde sa koncom júla pokúsil prejsť cez hranicu do Turecka. Turci ho ale chytili a odovzdali Bulharom.

Hamyd čelí obvineniam z terorizmu. Francúzske úrady ho podozrievajú z pokusu vstúpiť do radov teroristickej organizácie Islamský štát (IS) v Sýrii. V prípade dokázania viny mu hrozí až desať rokov väzenia. Mladík obvinenia odmieta.

Paríž na neho vydal zatykač na základe výpovede jeho sestry Khadije. Tá políciu informovala, že jej brat mal pôvodne cestovať do Maroka, ale napokon nastúpil na vlak smerujúci do Bulharska. Práve túto trasu zvyčajne používajú džihádisti, ktorí sa chcú pridať k IS, píše sa v zatykači.

Hamyd je švagrom Chérifa Kouachiho, jedného z dvojice bratov, ktorí v januári 2015 zabili v redakcii Charlie Hebdo 12 ľudí. Bratia po čine ušli z Paríža a dva dni boli na úteku pred políciou, ktorá ich následne zlikvidovala v obci Dammartin-en-Goële.

Mourad Hamyd bol pôvodne podozrivý v súvislosti s útokom na redakciu. Jeho stredoškolskí spolužiaci však spustili úspešnú kampaň na sociálnych sieťach za očistenie jeho mena. Podľa nich bol v čase útoku v triede. „Som študent, ktorý žije pokojne so svojimi rodičmi,“ tvrdil vtedy Hamyd.