Francúzsky minister vnútra odmieta zakázať burkiny zákonom

ČTK |

Prípadný zákon, ktorý by vo Francúzsku zakázal nosiť celotelové plavky, takzvané burkiny, by bol neúčinný, protiústavný a len by vytváral napätie. V rozhovore s denníkom La Croix to povedal francúzsky minister vnútra Bernard Cazeneuve.