Talianski hasiči našli v dedine po zemetrasení ďalšie telo

Žena spala na prvom poschodí, keď zemetrasenie so silou 6,2 stupňa zničilo nadránom hotel. Jej telo sa ocitlo pod štvormetrovou vrstvou sutín. Záchranári museli prerezať spadnuté nosníky budovy, ktoré im ležali v ceste. V troskách hotela sú ešte dve telá.

Pátranie stále pokračuje po desiatich ľuďoch, ktorí sú nezvestní v obci Amatrice, kde bolo potvrdené 229 mŕtvych. Ďalších 11 zahynulo v Accumoli a 50 v Pescara del Tronto.

Približne 2 500 ľudí muselo opustiť svoje domovy po prvých otrasoch. Teraz žijú v núdzových stanových táboroch, kde býva pri nočných teplotách okolo desať stupňov Celzia. Do mesiaca ich chce vláda začať presťahovávať do drevených novostavieb. Tie by však mali byť všetky postavené až do troch až štyroch mesiacov. Navyše celkovo stratilo strechu nad hlavou vyše 10-tisíc ľudí; väčšina však našla miesto buď u príbuzných, alebo v penziónoch či kláštoroch.

Celkovo bolo zaznamenaných vyše 2-tisíc záchvevov v nasledujúcich hodinách aj dňoch. Najslabšie otrasy dosiahli silu 3,5 stupňa, upozornili úrady.

Ďalšie štátne pohreby a veľké smútočné ceremónie za obete sa v Amatrice uskutočnia v utorok večer. Pôvodne sa mal obrad konať v 60 kilometrov vzdialenom meste Rieti, ale pozostalí protestovali natoľko hlasno, že úrady nakoniec miesto konania pietneho aktu na poslednú chvíľu zmenili. „Pohreb obetí sa uskutoční v Amatrice, ako to požadoval starosta a celá obec. A je to tak správne,“ uviedol na twitteri taliansky premiér Matteo Renzi, ktorý sa ceremónie osobne zúčastní.

Prvý štátny pohreb obetí zemetrasenia sa uskutočnil v sobotu v obci Ascoli Piceno, kde sa na smútočnej omši za 35 mŕtvych zúčastnili premiér Renzi aj taliansky prezident Sergio Mattarello.

Usporiadatelia medzinárodného filmového festivalu v Benátkach, ktorý sa začína v stredu, oznámili, že rušia z úcty k obetiam úvodný galavečer s honosnou recepciou.