Merkelová bráni svoju migračnú politiku

Merkelová, ktorá obhajovala v nemeckej verejnoprávnej televízii svoj postoj k migrantom, zdôraznila, že v rámci EÚ treba nájsť spoločné riešenie pre všetkých. „Nejde však, aby niektoré štáty povedali, že vo všeobecnosti nechcú mať moslimov vo svojich krajinách a je im jedno, či je to nutné z humanitárnych dôvodov, alebo nie,“ povedala Merkelová v rozhovore pre ARD. Proti prijímaniu moslimských utečencov sa viac ráz verejne vyjadril slovenský premiér Robert Fico i zástupcovia ďalších štátov visegrádskej štvorky.

Nemecká kancelárka je zástankyňou kvót na prerozdelenie utečencov, ktoré Slovensko napadlo na Súdnom dvore EÚ. „Myslím si, že musíme nájsť spoločné riešenie a že sa na ňom bude musieť podieľať každý,“ odpovedala Merkelová na otázku, či verí, že systém kvót sa nakoniec zrealizuje.

„Uvidíme, ako budú vyvážené jednotlivé časti (tohto riešenia),“ dodala Merkelová, čo agentúra AP interpretovala ako možnosť, že by niektoré štáty prijali menej utečencov výmenou za výraznejší finančný príspevok. Systém kvót sa však v praxi zatiaľ veľmi neosvedčil, z táborov v Grécku a Taliansku bolo takto prerozdelených do iných štátov EÚ len niekoľko stoviek ľudí.

Samotní migranti vyhľadávajú ako cieľovú krajinu práve Nemecko. Vlani tam prišlo približne milión ľudí, tento rok sa Spolkový úrad pre migráciu pripravuje na prijatie 250-tisíc ľudí, najviac 300-tisíc. „Ak by prišlo viac, dostalo by nás to pod tlak a museli by sme fungovať v krízovom režime,“ povedal šéf spolkového úradu Frank-Jürgen Weise pre Bild am Sonntag.

Nemecká federálna polícia zas počas víkendu potvrdila, že počet nezvestných mladistvých utečencov vo veku 14 – 17 rokov sa od januára zdvojnásobil na takmer 9-tisíc, z nich vyše 860 sú deti do 13 rokov.

Kým Merkelová obhajuje politiku otvorených dverí voči utečencom, jej koaličný partner, šéf sociálnych demokratov a vicekancelár Sigmar Gabriel si myslí, že problém podcenila z hľadiska schopnosti ich integrovať. „Vždy sme vraveli, že je nemysliteľné, aby Nemecko prijímalo každý rok milión ľudí,“ povedal v sobotu pre verejnoprávnu televíziu ZDF.

Merkelovú kritizoval za to, že opakovane ubezpečovala Nemcov o tom, že integráciu veľkého množstva utečencov je možné zvládnuť. Podľa neho však CDU a ich bavorský spojenec CSU nezabezpečili vytvorenie vhodných podmienok na zvládnutie krízy, ktoré presadzovali sociálni demokrati. Týka sa to napríklad školského systému, kde bude treba v školách viac učiteľov a miest pre deti utečencov.

Ako pripomína agentúra Reuters, vyhlásenie šéfa sociálnych demokratov prišlo v čase, keď sa začína kampaň pred budúcoročnými parlamentnými voľbami, ale aj pred septembrovými krajinskými voľbami v Berlíne a Meklenbursku-Predpomoransku.

Samotný Gabriel, ktorý vlani stál na strane Merkelovej pri odmietaní stanovenia maximálneho počtu prichádzajúcich migrantov, si za svoje slová vyslúžil kritiku tak od koaličného partnera CDU, ako aj od protiimigračnej populistickej Alternatívy za Nemecko. „Gabrielovi ako ministrovi hospodárstva treba pripomenúť, že skladal prísahu nemeckému ľudu, nie SPD alebo politickej ľavici,“ reagoval generálny tajomník CDU Peter Tauber.

Dobrou správou pre Merkelovú však nie sú ani výsledky najnovšieho prieskumu verejnej mienky, podľa ktorého jej popularita ďalej klesá. V prieskume pre Bild am Sonntag až 50 percent oslovených uviedlo, že nechce, aby zostala kancelárkou po budúcoročných voľbách, 42 percent by si želalo, aby zostala.

Samotná Merkelová v nedeľu v televízii odmietla odpovedať, či pôjde do volebnej súťaže. Nepovedala ani, kedy svoj úmysel oznámi, uviedla iba, že sa rozhodne „v pravý čas“. Magazín Spiegel s odvolaním sa na zdroje v CDU tvrdí, že Merkelová oznámenie o tom, či bude kandidovať, odložila až na začiatok budúceho roka. Podľa magazínu je to už druhý odklad, čaká sa totiž na rozhodnutie šéfa sesterskej CSÚ Horsta Seehofera, či Merkelovej kandidatúru podporí.