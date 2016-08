Má len 25 rokov a je najvplyvnejšou Afričankou na svete

Keď spustila svoju kampaň, otec ju upozorňoval, že zbytočne míňa čas, lebo nič nezmôže. Nakoniec sa ukázalo, že pravdu mala ona: Jaha Dukurehová, mladá rodáčka z Gambie, ktorá vedie zápas proti ženskej obriezke.

Nechcelo sa jej žiť

Osud ju priviedol z Afriky do USA. Mala 15 rokov, keď jej otec zariadil vnútený sobáš s 30-ročným mužom, ktorého dovtedy nikdy nevidela. Vtedy pochopila, čo sa jej stalo, keď mala iba niečo vyše jedného týždňa. Ako bábätku jej vykonali ženskú obriezku. „Pre poškodenie tela cítila silnú bolesť, musela podstúpiť chirurgický zákrok, aby naplnila manželstvo,“ uviedla stanica CNN.

Keď sa mladučká Jaha po príchode do New Yorku cítila najhoršie, vyhľadala pomoc feministky Tainy Bien-Aimeovej z dobročinnej organizácie. Skamarátili sa a potom sa začala angažovať aj Dukurehová. Neskôr urobila ďalší krok sama. „Uvedomila som si, že medzi organizáciami, čo vedú boj proti ženskej obriezke, nie je žiadna, ktorú by riadili ženy, čo to prežili,“ povedala pre časopis Glamour.

Poukázala na to, že k šľachetnému poslaniu ju viedol pocit vďačnosti, keď bola úplne na dne: „Uvedomila som si, že niekto ma zachránil a ja to isté môžem spraviť pre niekoho iného. Keby sa Taina neobjavila v mojom živote, bola by som mŕtva, lebo sa mi nechcelo žiť.“

Dukurehová založila nadáciu Bezpečné ruky pre dievčatá. V rodnej Gambii sa začala venovať kampani proti ženskej obriezke rôznymi spôsobmi – od tlaku na vládu, cez vysielanie v rozhlase až po vzdelávacie programy na školách. „Na svete žije 130 miliónov dievčat a žien, ktoré podstúpili tento zákrok v 29 krajinách Afriky a Blízkeho východu. Keby táto prax pokračovala, do roku 2030 by ich pribudlo ďalších 86 miliónov,“ pripomína OSN.

Najviac prípadov sa vyskytuje v Somálsku, Guinei a Džibuti (okolo 90 percent). V Gambii vykonali obriezku 75 percentám žien. „V mojej rodnej krajine je to hlboko zakorenený zvyk. Robieva sa preto, aby dievčatá nemali sex pred manželstvom, aby takpovediac zostali čisté. Ženám bez obriezky sa v ich komunite vyhýbajú, škaredo ich nálepkujú,“ upozornila Dukurehová, keď rečnila v sídle OSN.

Dôsledky obriezky

Dukurehová zdôrazňuje, že dievčatá lepšie pochopia nezmyselnosť a krutosť obriezky, keď sa na čelo kampane postaví žena, čo to zažila. „Mám tri deti. Zakaždým, keď som ich priviedla na svet, pôrodníci ma museli zašívať a trpela som bolesťami. Všetky pôrody trvali dovedna 18 hodín, a to je priamy dôsledok obriezky,“ povedala v OSN.

Keď začínala s kampaňou, nepripúšťala si neúspech. Naznačuje, že sa treba najprv hlasno ozvať a odhodlanie prinesie ovocie: „Otroctvo sa skončilo, pretože sa proti nemu niekto postavil. Jeden človek musí povstať a potom sa pridajú ďalší,“ obrazne zdôraznila podľa CNN.

Ženská obriezka Spája sa s ňou veľa tradícií a povier. Odstránenie časti ženských genitálií má napríklad zabrániť masturbácii, ktorá je v mnohých kultúrach považovaná za zdroj duchovnej nečistoty.

Nemá pre dievčatá žiadne zdravotné prínosy. Naopak. Medzi okamžité dôsledky patrí ťažké krvácanie a problémy s močením. Neskôr môžu vzniknúť infekcie, cysty a dokonca aj neplodnosť. Zvyšuje sa zároveň pravdepodobnosť komplikácií pri pôrode a riziko, že sa dieťa narodí mŕtve.

Vo väčšine štátov sveta, kde má tradíciu, je zakázaná, ale zákon sa často porušuje. Valné zhromaždenie OSN v roku 2012 jednohlasne prijalo vyhlásenie, že tento zákrok s celoživotnými následkami je porušením ľudských práv a poukázalo na nutnosť zvýšiť snahu skoncovať s tým.

V Afrike, kde je najviac rozšírená, nastal pokrok v roku 2003. Africká únia schválila významný protokol, ktorý podporuje zákaz ženskej obriezky. Príslušný návrh zákona sa podarilo do roku 2015 prijať v 23 z 27 sig­natárskych krajín. Zdroj: Wikipedia

Keď v roku 2013 založila nadáciu Bezpečné ruky pre dievčatá, zobrala si neplatené voľno v banke, kde bola zamestnaná. Vďaka darcom a aktivistom sa pustila do boja proti ženskej obriezke nielen v rodnej Gambii. Angažuje sa aj v Spojených štátoch, pretože medzi mnohými africkými prisťahovalcami prevláda názor, že ich dcéry musia podstúpiť ženskú obriezku.

Dukurehová zostala žiť v USA, ale Gambiu pravidelne navštevuje. Býva v Atlante, kde sa po rozvode druhýkrát vydala a manželstvo z lásky jej prinieslo už tri spomínané deti.

Keď ju časopis Time zaradil na zoznam sto najvplyvnejších ľudí na svete, americká feministka to označila za úplne pochopiteľné rozhodnutie: „Dukurehová sa stala celosvetovo jednou z hlavných bojovníčok proti ženskej obriezke.“

Od nedôvery k víťazstvu

Otec Dukurehovej, ktorý je v Gambii vplyvný imám, od začiatku spochybňoval zmysel snahy svojej dcéry. „Keď som si zobrala neplatené voľno, myslel si, že mrhám životom. Vyčítal mi, že nemám prácu, že som na cestách a málo s deťmi a manželom. Hovoril mi tiež, že nikdy neskoncujem so ženskou obriezkou,“ zdôverila sa pre Glamour.

Lenže výsledok sa dostavil. Občianske hnutie, ktoré v Gambii vzniklo z iniciatívy Dukurehovej, sa už v minulom roku dočkalo radostnej správy. Prezident Yahya Jammeh oznámil podpísanie zákona zakazujúceho ženskú obriezku. Dukurehovú o tom osobne informoval telefonátom do USA.

Zákon je dôležitý v tom, že obsahuje zastrašujúce paragrafy. „Tí, čo dajú vykonať ženskú obriezku, riskujú nepodmienečný trest do troch rokov a pokutu v prepočte viac ako tisíc eur,“ upozornili noviny Le Monde.

Kampaň za zákaz bola náročná, Dukurehová dokonca dostávala vyhrážky. Postupom času sa jej však podarilo presvedčiť dosť moslimských duchovných, že ženská obriezka nie je povinnosť, ktorú by prikazovalo islamské náboženstvo. (Islam vyznáva v Gambii viac ako 95 percent obyvateľstva.) Samozrejme, že jej zápas sa neskončil prijatím významného zákazu. Treba totiž pokračovať v osvete. Jedným z nástrojov je rozhlasové vysielanie, ktoré v Gambii podporuje britský denník Guardian. Je to veľmi dôležité, lebo v mnohých odľahlých častiach krajiny je rádio jediným zdrojom vierohodných informácií.

Dukurehová zažila vlastným pričinením skutočný príbeh víťazstva dobra nad zlom. „Nádej je jediná vec, ktorá je silnejšia ako strach,“ zdôraznila podľa Guardianu, keď vysvetlila, prečo má zmysel bojovať proti niečomu, čo je neľudské. Proti ženskej obriezke.