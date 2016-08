Uzbecký vodca Karimov nezomrel, tvrdí Kremeľ

„Správy z dnešnej noci sa nepotvrdili,“ uviedol dnes hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, ktorého citovala agentúra DPA.

Fámy o tom, že Karimov zomrel na mŕtvicu, poprel v pondelok večer aj Uzbekistan, ktorý je bývalou republikou Sovietskeho zväzu a blízkym spojencom Moskvy. „Lekári označujú jeho (Karimovov) stav za stabilizovaný,“ uviedol podľa agentúry Interfax zdroj blízky uzbeckej vláde.

Karimova hospitalizovali cez víkend s podozrením na krvácanie do mozgu, túto skutočnosť na sociálnej sieti Instagram potvrdila v nedeľu aj jeho dcéra Lola Karimovová. Napísala, že jej otec bol s krvácaním do mozgu prevezený v sobotu do nemocnice, kde ho umiestnili na jednotku intenzívnej starostlivosti a jeho stav je stabilizovaný.

O niekoľko hodín neskôr tlačová agentúra Fergana, ktorá sa špecializuje na spravodajstvo z oblasti strednej Ázie, priniesla správu, že Karimov zomrel na komplikácie po krvácaní do mozgu. Túto správu prebrali viaceré regionálne médiá.

Karimov stojí na čele bývalej sovietskej republiky, ktorá získala nezávislosť v roku 1991, od roku 1990. Je prvým prezidentom nezávislého Uzbekistanu a mnohí pozorovatelia ho považujú za skorumpovaného. Predtým zastával funkciu prvého tajomníka Ústredného výboru Komunistickej strany Uzbekistanu. Jeho zdravotný stav a správy o smrti vyvolávajú na uzbeckej politickej scéne otázky, kto by ho po 26 rokoch pri moci mohol nahradiť.