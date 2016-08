Tínedžeri v Británii napadli dvoch Poliakov, jeden zomrel

K zločinu došlo zo soboty na nedeľu v meste Harlow v grófstve Essex. Poliak so svojim krajanom (43) konzumovali jedlo pred stánkom s rýchlym občerstvením, keď k nim pristúpila skupina mladíkov. Polícia sa domnieva, že Poliakom nadávali a potom na nich zaútočili. Oboch zbili do bezvedomia a z miesta činu ušli.

Zdravotníci previezli 40-ročného Poliaka s ťažkými zraneniami hlavy do nemocnice, kde v pondelok večer zomrel. Druhého Poliaka previezli do nemocnici so zlomeninami rúk a pomliaždeninami na bruchu a medzičasom už prepustili.

Štyroch 15-ročných mladíkov a jedného 16-ročného, všetkých z Harlowa, zatkli v pondelok pre podozrenie z pokusu o vraždu a neskôr ich zatkli opäť, ale už pred podozrenie z vraždy. Prepustili ich na kauciu. Šiesteho, 15-ročného tínedžera z Harlowa, zatkli v utorok popoludní pre podozrenie z vraždy a vo väzbe čaká na výsluch.

Polícia tvrdí, že na mieste činu bola v inkriminovanom čase skupina asi 20 chlapcov a dievčat a násilníci boli jej súčasťou.

Brat obete uviedol: „Polícia nám povedala, že ho napadli preto, lebo počuli, ako sa rozpráva s priateľmi po poľsky.“ Dodal, že po britskom hlasovaní o vystúpení z Európskej únie došlo k nárastu nenávisti voči Východoeurópanom.