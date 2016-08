V Aleppe zahynul hovorca tzv. Islamského štátu Adnání

Ako agentúra Amak uviedla, Adnání sa stal „mučeníkom“. Bol zabitý, keď „dohliadal na operácie s cieľom odvrátiť vojenskú kampaň proti Aleppu“. Žiadne ďalšie podrobnosti agentúra neoznámila, uviedla len, že jeho smrť bude pomstená. Islamisti ovládajú oblasť provincie Aleppo, však nie samotné veľkomesto, kde bojujú sýrski rebeli proti vládnym jednotkám, poznamenala agentúra Reuters.

Islamský štát zverejnil v minulosti množstvo zvukových nahrávok, na ktorých sa Adnání prihovára ku svojim stúpencom a vyzýva ich k ďalším útokom. Napríklad tento rok radikálov nabádal k rozsiahlym útokom počas pôstneho mesiaca ramadánu, tiež ich vyzýval, aby útočili v západných krajinách.

Asi tridsaťosemročný Adnání pochádzal zo sýrskej provincie Idlib a v minulosti bojoval v Iraku v radoch teroristickej siete al-Kájda. Pred desiatimi rokmi bol v zajatí amerických vojakov v Iraku, v posledných rokoch sa radil k hlavným propagandistom IS. Spojené štáty vlani vypísali odmenu päť miliónov dolárov za informácie, ktoré by viedli k jeho dolapeniu.

Už tento rok v januári sa objavili informácie, že Adnání utrpel v bojoch zranenia. Znalec IS William McCants z centra Brookings vtedy uviedol, že strata Adnáního by bola veľkou stratou pre vodcu IS abú Bakra Bagdádího. „Uvažovalo sa totiž o ňom ako o možnom nástupcovi Bagdádího,“ povedal McCants.

Radikáli z Islamského štátu zaznamenali v uplynulých týždňoch viacero porážok, okrem iného práve v sýrskej provincii Aleppo, kde turecké jednotky a sýrski povstalci vyhnali IS z prihraničného mesta Džarábulus, uviedla agentúra AP. V Iraku zase radikáli prišli o svoje bašty Fallúdža a Ramádí v provincii Anbar. V posledných mesiacoch sa iracká armáda pripravuje na dobytie druhého najväčšieho irackého mesta Mosul.