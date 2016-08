KĽDR popravila podpredsedu vlády, tvrdí Soul

ČTK |

Severná Kórea popravila podpredsedu vlády pre vzdelanie. Ďalším dvom vysoko postaveným činiteľom udelila pokarhanie a poslala ich na prevýchovu. Oznámili to juhokórejské úrady. Ak sa tieto správy potvrdia, znamenalo by to, že severokórejský vodca Kim Čong-un pristúpil k novej sérii opatrení, ktoré majú za cieľ udržať poslušnosť jeho najbližších spolupracovníkov, poznamenala agentúra Reuters.