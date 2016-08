Lavrov príliš neverí vo vypuknutie novej studenej vojny

„Je samozrejme veľmi ťažké porovnávať tieto dve situácie (súčasnú a tou, ktorá bola vo svete pred pol storočím), zásadne sa od seba líšia. Ale nevidím predpoklady, aby sa druhé vydanie studenej vojny stalo realitou,“ vyhlásil šéf ruskej diplomacie.

Dodal, že na rozdiel od éry ideologických rozporov majú Rusko a USA spoločné princípy, ktoré zdieľajú v rámci Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a OSN. „Tieto princípy predpokladajú demokratický rozvoj spoločnosti,“ povedal Lavrov.

Naznačil pritom, že Moskva bude ochotná spolupracovať s každým, kto nastúpi do Bieleho domu po Barackovi Obamovi. „Zasadzujeme sa o rozvoj normálnych vzťahov so všetkými štátmi, nech je to Amerika alebo akákoľvek iná krajina, stredná, neveľká. Vždy vychádzame z toho, že o osude každej krajiny musí rozhodovať jej ľud. Budeme pripravení pracovať s akýmkoľvek vodcom, ktorý získa dôveru vo slobodných demokratických voľbách,“ uisťoval minister.

Povedal tiež, že Rusko je pripravené obnoviť vzťahy s Európskou úniou a Spojenými štátmi, ale jedine rovnoprávne. „Nemáme v úmysle od kohokoľvek sa odvracať. Sme pripravení obnoviť normálne, plnohodnotné vzťahy s EÚ a USA, avšak výlučne na rovnakom základe, bez pokusov otočiť tieto vzťahy na hru na jednu bránku,“ citovala Lavrova agentúra TASS.

Šéf ruskej diplomacie tiež tvrdil, že v krajinách, ktoré „zdieľajú postoje Moskvy a chcú spravodlivosť vo svetových záležitostiach“, žije 80 percent obyvateľov planéty. „Preto hovoriť o nejakej izolácii (Ruska) je smiešne,“ dodal.