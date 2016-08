Po streľbách v Kodani sú štyria zranení

Problém sa začal v stredu neskoro večer vo štvrti Christiania zaplavenej drogami, kde podľa polície útočník vytiahol strelnú zbraň, keď sa ho policajní príslušníci pokúšali zatknúť. Muž postrelil jedného policajta do hlavy a druhého do stehna a náhodného okoloidúceho do nohy, potom ušiel.

Polícia ho vypátrala o niekoľko hodín, päť kilometrov južne na kodanskom predmestí Kastrup neďaleko tamojšieho letiska a nadránom ho postrelila. Muž je hospitalizovaný a nachádza sa v kritickom stave.

Polícia neposkytla vysvetlenie, prečo sa ho pokúšala prvýkrát v Christianii zatknúť. Štvrť je známa tým, že sa tam ilegálne predáva hašiš.