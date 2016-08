Z Česka odišlo bojovať do Sýrie 7 ľudí, útok vraj hrozí aj v ČR

Spomínaných sedem osôb pochádzalo z islamského sveta a v ČR boli iba krátkodobo. Návrat týchto osôb do EÚ by predstavoval vážnu bezpečnostnú hrozbu, pretože by sa mohli zúčastniť na teroristických útokoch, uviedla BIS. A všetky tieto informácie odovzdala aj zahraničným partnerom.

Potenciálna hrozba

BIS zaznamenala tiež niekoľko sympatizantov s teroristickými organizáciami, napríklad s Islamským štátom. „U väčšiny z nich boli prezentované názory prejavom psychickej lability, frustrácie či priamo choroby,“ uvádzalo sa vo výročnej správe BIS. Kontrarozviedka, ktorá sleduje islamskú komunitu v Česku, však zistila, že žiaden zo sympatizantov nebol napojený na islamistické skupiny a často ani na miestnu moslimskú komunitu.

BIS preverovala tisíce mien radikálov, ktorí by mohli byť potenciálnymi útočníkmi, a v spolupráci so zahraničnými spravodajskými službami zistila, že „v roku 2015 niektorí z nich využívali ČR ako jednu z tranzitných krajín na ceste medzi Blízkym východom a západnou Európou“. Správa upozorňuje, že aj v ČR preto existuje „potenciálna hrozba teroristického útoku islamistických džihádistov“.

Identifikovali riziká

BIS ďalej napísala, že po teroristických útokoch v Európe sa zvýšilo napätie medzi českým väčšinovým obyvateľstvom a moslimskou komunitou.

Rozviedka tiež dospela k záveru, že utečeneckú krízu využil Islamský štát na vyslanie dvoch Sýrčanov do EÚ, aby podnikli teroristické útoky v Paríži. V správe BIS sa konštatuje, že sa tak potvrdili obavy európskych spravodajských služieb, že teroristi by mohli využiť utečeneckú vlnu na preniknutie do schengenského priestoru.

Správa upozorňuje aj na to, že niektorí prisťahovalci z islamského sveta zneužívajú migračnú a azylovú politiku – napríklad tie ustanovenia, ktoré sa týkajú „povolenia na dlhodobý pobyt za účelom spolužitia rodiny, štúdia a podnikania“.

Hoci väčšina migrantov z islamského sveta nepredstavovala bezprostrednú hrozbu, u niektorých identifikovali potenciálne bezpečnostné riziká. Bolo medzi nimi totiž niekoľko prívržencov ideológie Islamského štátu, dodala v správe BIS.

BIS však vysvetlila, že platné zákony obmedzujú využívanie informácií od spravodajských služieb pri posudzovaní žiadostí takýchto osôb, lebo by hrozilo prezradenie informátorov.