Merkelovej rozhodnutie otvoriť utečencom hranice ďalej rezonuje

ČTK |

Tisíce utečencov sa tiesnili na budapeštianskej stanici Keleti a ďalší už mierili po diaľnici smerom do Rakúska, keď sa vlani v noci na 5. septembra nemecká kancelárka Angela Merkelová po konzultácii so svojimi najbližšími spolupracovníkmi rozhodla, že imigrantom umožnia prísť do spolkovej republiky, kam väčšina z nich smerovala. Toto rozhodnutie pomohlo státisícom utečencov, výrazne zmenilo nemeckú politiku a dodnes budí veľké emócie.