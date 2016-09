Alternatíva hryzie. Prehrá doma Merkelová voľby?

Podľa posledného prieskumu verejnej mienky by AfD mala získať 23 percent hlasov. Radí ju to zatiaľ na druhé miesto. V prieskume bola prvá SPD s 28 percentami hlasov. Až tretia je s 20 percentami CDU nemeckej kancelárky Angely Merkelovej.

Utečenecká kríza

Podľa spravodajskej stránky Politico.eu si AfD verí, že to vo finiši vytiahne ešte vyššie. Pripomína prípad Saska, kde jej v regionálnych voľbách prieskumy predpovedali 19 percent, a získala ich až 24.

Keď krajná pravica skutočne vyhrá alebo aspoň preskočí CDU, bude to pre Merkelovú nepríjemná symbolická rana. Práve v Meklenbursku-Predpomoransku má politička svoj okrsok vo voľbách do parlamentu. Na druhej strane však nie je táto spolková krajina práve baštou CDU. Vo voľbách v roku 2011 tu konzervatívci získali 23,1 percenta hlasov. Vyhrali sociálni demokrati so ziskom 35,7 percenta. Z toho vyplýva, že práve SPD pred voľbami prieskumy veštia ešte oveľa výraznejší prepad ako CDU.

AfD dobre vie, že v súčasnej situácii môže loviť vo vodách všetkých politických strán. "Bezpochyby nám pomohla utečenecká kríza,“ jednoznačne pre Politico.eu povedal Leif-Erik Holm, jeden z lídrov AfD v Meklenbursku-Predpomoransku.

Krajná pravica z migrácie robí hlavnú tému, prakticky sa v predvolebnej kampani vôbec nesústredila na regionálne problémy. Aj pre ostatné strany je však utečenecká kríza politicky mimoriadne dôležitá. Líder CDU v Meklenbursku-Predpomoransku Lorenz Caffier chcel v spolkovej krajine zaviesť zákaz nosenie buriek. SPD sa zase dosť výrazne v regióne dištancuje od koaličnej vlády v Berlíne. "Doteraz Merkelová predstiera, že Nemecko sa môže postarať o každého prenasledovaného Je to odtrhnuté od reality,“ vyhlásil pre denník Die¤Welt predseda vlády v Meklenbursku-Predpomoransku sociálny demokrat Erwin Sellering.

Merkelová samotná sa výrazným spôsobom venuje utečeneckej téme. Pre denník Süddeutsche Zeitung pripustila, že Nemecko a Európska únia príliš dlho zatvárali oči pred problémami utečencov. Rovnako priznala, že bola chyba, že Berlín už pred vypuknutím krízy neriešil rozdeľovanie azylantov medzi členské krajiny únie. Merkelová tiež uviedla, že keď pred rokom povedala Nemcom známe slová, že krajina zvládne prijať utečencov, bola o tom hlboko presvedčená.

Veľká politika

Voliči však majú o Merkelovej pochybnosti. "Keď AfD skutočne výrazne zaboduje v Meklenbursku-Predpomoransku, bude to šok pre tradičnú nemeckú politickú scénu. Najmä keď sa to zopakuje aj v regionálnych voľbách v Berlíne, ktoré sú o týždeň,“ uviedol pre Pravdu politológ Christian Schweiger z Durhamskej univerzity. "Môže to viesť aj k debate o tom, či Merkelová má byť líderkou CDU vo federálnych voľbách na budúci rok. Hovorí sa, že bavorská CSU váha s jej podporou na post kancelárky,“ tvrdí expert na nemeckú politiku.

"Vyzerá to tak, že AfD sa v roku 2017 dostane aj do federálneho parlamentu. Bolo by to prvý raz od roku 1945, čo by v ňom zasadla radikálno-populistická pravicová strana,“ pripomenul zase pre Pravdu nemecký politický analytik Florian Hartleb. "Bol by to zlý signál pre EÚ. Aj pre samotné Nemecko by to znamenalo náročný proces budovanie koalície. Už teraz sú s tým problémy na úrovni spolkových krajín,“ dodal Hartleb.