Trump bol ako prezident. Chvíľu

Presne to urobil republikán a kontroverzný miliardár Donald Trump. Vo väčšine prieskumov verejnej mienky zaostáva o niekoľko percent za demokratkou Hillary Clintonovou a voľby sú už 8.¤novembra. Odhodlal sa tak na zaujímavý krok. Trump sa stretol s mexickým prezidentom Enriquom Peñom Nietom. Návšteva to bola nečakaná. Trump sa počas kampane viac ráz veľmi nevyberavým spôsobom vyjadril na adresu Mexičanov. Označil ich za kriminálnikov, obvinil ich z toho, že znásilňujú ženy, a akoby len tak mimochodom pripustil, že sú medzi nimi aj dobrí ľudia. Trumpov tvrdý postoj k imigrantom mu však v časti americkej spoločnosti priniesol popularitu. Republikán ohlásil, že na hranici s Mexikom postaví múr a zaplatí to vláda v Mexico City. Tiež naznačil, že vyhostí okolo 11 miliónov nelegálnych migrantov, z ktorých väčšina pochádza z Latinskej Ameriky.

Na tlačovej konferencii s Peñom Nietom sa však Trump správal ako diplomat. Snažil sa vzbudiť prezidentský dojem. Vyhlásil, že o múre s mexickou hlavou štátu hovoril, ale nie o tom, kto ho zaplatí. Peña Nieto však neskôr na sociálnej sieti napísal, že Trumpovi povedal, že Mexiko stavbu financovať nebude.

"Nebolo to vyjednávanie. Nie je prekvapujúce, že na to majú rôzny pohľad. Tešíme sa na ďalšiu diskusiu,“ reagoval na to podľa denníka Washington Post Jason Miller, hovorca republikánskeho kandidáta.

Celkovo sa na verejnosti stretnutie Peña Nieta a Trumpa viedlo vo veľmi zmierlivom tóne. Mexický prezident vyhlásil, že je legitímne, ak má krajina obavy o bezpečnosť hraníc. Uviedol však, že počet nelegálnych migrantov smerujúcich z Mexika do USA klesá.

"Zásadne, priamo a konštruktívne sme si vymieňali názory,“ vyhlásil Trump na tlačovej konferencii. Podoba doktora Jekylla však republikánovi dlho nevydržala. Krátko po návšteve Mexika mal v arizonskom Phoenixe prejav o imigrantoch. A Trump tam predviedol, ako vie byť pánom Hydom.

Mexiku odkázal, že za múr na sto percent zaplatí. Vyhol sa síce odpovedi na otázku, či chce deportovať všetkých 11 miliónov nelegálnych imigrantov, ale chce ich poslať z Ameriky čo najviac. Vyhostiť plánuje každého, kto spácha nejaký zločin. Ako prezident chce Trump vytvoriť deportačný tím, ktorý sa bude zaoberať najnebezpečnejšími nelegálnymi migrantmi, ktorí sa vyhýbajú spravodlivosti. Republikán chce tiež testovať migrantov prichádzajúcich do USA, či zdieľajú americké hodnoty. Trump to nazval ideologickou certifikáciou. Ako však niečo také bude vyzerať a čo by migranti žiadajúci o vstup na územie Spojených štátov museli splniť, nie je jasné.

Odborníci pripomínajú, že Trumpovi približne dva mesiace pred voľbami nezostáva nič iné, len sa snažiť rôznymi spôsobmi získať si umiernenejších voličov. Nesmie však stratiť tých radikálnejších, ktorým sa páči, že boháč tvrdo vystupuje proti migrácii.

"Trumpove plány, čo sa týka imigrácie, sú nejasné. Chápem však, čo robí,“ reagoval Eshbaugh-Soha. "Trump sa snaží udržať si svoju základňu, ktorej sľubuje stavbu múra. Zároveň sa však snaží osloviť centristických voličov. Nevieme však, či má skutočne ucelený plán alebo názor na otázku imigrácie. Bez toho však Trump len ťažko presvedčí nerozhodnutých voličov, aby ho podporili,“ myslí si americký politológ.

Podľa priemeru posledných prieskumov na stránke Real Clear Politics vedie Clintonová nad Trumpom o 4,6 percenta. Demokratka má veľmi dobrú šancu, že prezidentské voľby vyhrá. No jej postavenie nie je až také pevné, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Posledný prieskum televízie ABC News a denníka Washington Post ukázal, že až 59 percent registrovaných voličov má na ňu negatívny pohľad. Clintonová je na tom takmer rovnako zle ako Trump. Jeho odmieta 60 percent registrovaných voličov.