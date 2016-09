Škótska líderka spustila kampaň o novom referende o nezávislosti

„Záujmy Škótska sú ohrozené,“ povedala Sturgeonová v rámci prejavu v meste Stirling. Ide o symbolické miesto, kde William Wallace, hrdina a symbol škótskej nezávislosti, vyhral historickú bitku proti Angličanom v roku 1297.

Premiérka argumentuje tým, že brexit bude znamenať odchod Škótska z EÚ proti jeho vôli, a to nielen zo samotnej únie ale aj z jednotného európskeho trhu.

„Nie som pripravená stáť bokom a bez boja sledovať, čo sa bude diať,“ uviedla Sturgeonová, ktorú citovala televízia RTBF. Dodala, že bude hľadať spôsoby, ako čo najlepšie zaistiť miesto Škótska v Európe.

V tejto súvislosti oznámila začatie rozsiahlych konzultácií so škótskou verejnosťou, ktoré potrvajú až do konca novembra. Kampaň by mala osloviť až dva milióny ľudí v krajine, kde žije okolo 5,3 milióna obyvateľov.

Okrem organizovania verejných zhromaždení, ktoré prebehnú za týmto účelom na rôznych miestach, budú Škóti vyzvaní, aby vyplnili internetový dotazník. V ňom bude najdôležitejšou je otázka, či sú ochotní podporiť organizáciu nového referenda o nezávislosti.

V plebiscite z 23. júna 52 percent Britov hlasovalo v prospech brexitu, odchodu krajiny z EÚ. V samotnom Škótsku však bola situácia iná: až 62 percent voličov sa vyslovilo za pokračovanie členstva v únii. Aj preto šéfka škótskej vlády opakovane upozorňuje na možnosť nového referenda o nezávislosti Škótska. V prvom ľudovom hlasovaní zo septembra 2014 Škóti podporili zotrvanie v Británii.

Britská premiérka Theresa Mayová uviedla, že nepožiada Brusel o oficiálne rokovania o odchode z EÚ, kým sa jej okrem iného nepodarí vyriešiť otázku vzťahov so Škótskom.