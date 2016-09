K streľbe na policajtov v Kodani sa prihlásil tzv. Islamský štát

ČTK |

Teroristická organizácia Islamský štát (IS) sa prihlásila k štvrtkovému útoku v kodanskej štvrti Christiania, kde strelec zranil dvoch policajtov a jedného turistu. Policajti sa k vyhláseniu IS nevyjadrili, podľa zdrojov agentúry DPA však doterajšie vyšetrovanie dáva čin do súvislosti skôr s obchodom s drogami než s terorizmom.