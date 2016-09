Španielsky premiér Rajoy opäť nezískal dôveru poslancov

V prvom hlasovaní potreboval Rajoy absolútnu väčšinu 176 hlasov, zatiaľ čo tento raz mu stačila len nadpolovičná väčšina odovzdaných hlasov. Ani tú však napokon nedosiahol, keďže sa hlasovania znovu zúčastnili všetci poslanci.

Premiér okrem vlastných ľudovcov získal ešte hlasy poslancov liberálnej strany Ciudadanos a malej strany z Kanárskych ostrovov. Proti hlasovali socialisti, ľavicovej aliancie Unidos Podemos a regionálnych strán z Baskicka a Katalánska.

Španielskym stranám sa nedarí zostaviť vládu už osem mesiacov, teraz sa o to musia pokúsiť do 31. októbra. Ak sa im to nepodarí, kráľ Filip VI. bude musieť rozpustiť parlament a vypísať nové voľby, ktoré by sa zrejme konali 25. decembra.

Obe predchádzajúce voľby z decembra 2015 a júna 2016 sa prakticky skončili politickým patom, keď žiadna zo strán nezískala dostatočnú väčšinu na zostavenie vlády. Rajoy sa podľa vlastných slov bude snažiť o sformovanie kabinetu aj počas septembra a októbra. Okrem neho sa o to možno pokúsi aj vodca socialistov Pedro Sánchez.