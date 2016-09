Le Penová prisľúbila referendum o členstve Francúzska v EÚ

„Usporiadam referendum o členstve Francúzska v EÚ… Pozrite sa na Britov: oni si zvolili svoj osud, rozhodli sa pre nezávislosť,“ povedala Le Penová v obci Brachay na severovýchode Francúzska, kde vystúpila na prvom verejnom zhromaždení po letných prázdninách.

Pravicovo-populistický Národný front (FN) bol jedinou z veľkých francúzskych politických strán, ktorá pred júnovým plebiscitom v Spojenom kráľovstve vyzývala Britov, aby hlasovali za odchod z EÚ. Podľa agentúry Reuters si od britského referenda sľubovala posilnenie vlastnej euroskeptickej agendy na francúzskej politickej scéne.

Na mítingu v Brachay sa zúčastnilo približne 700 stúpencov FN, ktorí skandovali heslá na podporu prezidentskej kandidatúry Marine Le Penovej.

Podľa prieskumov verejnej mienky sa šéfka FN dostane až do druhého kola prezidentských volieb, ktoré by sa malo konať začiatkom mája 2017. Napokon by ju však mal poraziť niektorý z kandidátov mainstreamových politických strán.