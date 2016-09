Tisíce ľudí demonštrovali v Berlíne proti rasizmu a AfD

Organizátori pôvodne očakávali 10-tisíc demonštrantov, podľa polície sa na proteste napokon zúčastnilo okolo 2 500 ľudí. Organizátori odhadli počet účastníkov na 6-tisíc.

Na akciu prišli zástupcovia rôznych iniciatív, organizácií a politických strán, ako sú Ľavica, strana zelených, Mladí socialisti, Blockupy či Attac. Okrem zapálenia dymovníc a bengálskych ohňov sa prívrženci autonómnej ľavicovej scény tentoraz výraznejšie neprejavili.

Účastníci pochodu, ktorý viedol po bulvári Kurfürstendamm k sídlu AfD, niesli transparenty so sloganmi ako „Solidarita namiesto vyvolávania paniky“ a kričali „Celý Berlín nenávidí AfD“. Trasu pochodu zabezpečovalo 1 100 policajtov.

Túto nedeľu sa v spolkovej krajine Meklenbursko-Predpomoransko uskutočnia parlamentné voľby. Podľa prieskumu inštitútu INSA pre časopis Cicero by mohla AfD získať až 23 percent hlasov, takže by skončila hneď za sociálnymi demokratmi (28 percent) a na tretie miesto by odsunula konzervatívnu CDU (20 percent) kancelárky Angely Merkelovej. V predchádzajúcich prieskumoch bola ešte AfD na treťom mieste.