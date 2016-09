Bude Afrika bez slonov?

Podľa štúdie, ak by sa pytliactvo aj hneď zastavilo, bude trvať takmer storočie, kým sa jedinečný druh slona obnoví. Vedci, ktorí skúmali populáciu týchto slonov v rokoch 2002 – 2013 odhadli, že ročne pytliaci zabijú 10 – 18 percent ich populácie. Najviac týchto slonov bolo vykántrených v Stredoafrickej republike a v Konžskej demokratickej republike, chudobných krajinách rozvrátených vojnami a konfliktmi.

Tomuto druhu slonov, ktoré majú menšiu mieru pôrodnosti ako slony na savane, podľa Wildlife Conservation Society hrozí vyhynutie skôr, ako sa predpokladalo. Slonica v africkej savane prvýkrát porodí, keď má zhruba 12 rokov, u lesných sloníc je to však až o desať rokov neskôr. Mláďatá môžu mať každých päť až šesť rokov. Biológovia zároveň upozorňujú, že tieto slony sú dôležité aj pre ekosystém v afrických lesoch. „Štruktúra lesov by sa mohla zmeniť, ak by tam neboli slony," upozornil jeden z výskumníkov Peter Wrege.

Štúdiu zverejnili pred chystaným rokovaním OSN v Johannesburgu, na ktorom chcú Zimbabwe a Namíbia presadzovať povolenie predaja slonoviny. Mnohé africké štáty zostávajú proti.

Podľa inej štúdie – veľkého sčítania slonov – v Afrike za sedem rokov zahynula väčšinou vinou pytliakov až tretina celkového počtu slonov. Ak by ich vymieranie pokračovalo takýmto tempom, z voľnej prírody by mohli zmiznúť už do 20 rokov. „To, čo sme zistili, je skutočne alarmujúce," povedal Paul Allen, filantrop a zakladateľ nadácie Vulcan, ktorá výskum platila. Podľa výsledkov tohto výskumu, na ktorom pracovalo takmer sto vedcov, vymieranie slonov sa v rokoch 2007 – 2014 vo väčšine krajín zrýchlilo, ročne ich ubudne asi osem percent, teda asi 30-tisíc. Drvivá väčšina slonej populácie žije v oblastiach, kde platí zákaz lovu.

Aktivisti preto vyzývajú na prijatie opatrení, ktoré by zaistili väčšiu ochranu týchto zvierat. „Ak nedokážeme zachrániť africké slony, akú máme nádej, že uspejeme pri iných druhoch divých afrických zvierat?" varuje zakladateľ mimovládky Elephants without borders (Slony bez hraníc) Mike Chase.