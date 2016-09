Populistická AfD v Meklenbursku-Predpomoransku nevyhrala, ale oslavuje

Alternatíva pre Nemecko (AfD) je podľa prognózy verejnoprávnej televízie ZDF s 21,5 percentami druhá, Kresťanskodemo­kratická únia (CDU) kancelárky Angely Merkelovej získala 20 percent a je až tretia. AfD v severonemeckej krajine bodovala najmä svojou protimigračnou rétorikou.

Práve migrácia bola na rozdiel od zemskej problematiky hlavnou témou volebného súboja, a to napriek tomu, že v bývalej východonemeckej krajine žije iba minimum utečencov.

Ak sa odhady potvrdia, bude to pre CDU, ktorú zrejme čakajú politické otrasy, doteraz najhorší volebný výsledok v Meklenbursku-Predpomoransku. Pre AFD by išlo naopak o druhý najlepší krajinský výsledok v jej histórii.

Do krajinského snemu by sa mala dostať ešte oslabená Ľavica s 12,5 percentami hlasov. Zelení s piatimi percentami sa pohybujú na hranici vstupu do parlamentu. Z toho zrejme naopak odíde krajne pravicová Národnodemokratická strana (NPD), ktorej voliči podľa pozorovateľov prešli čiastočne k Alternatíve pre Nemecko.

Iba dva týždne po Meklenbursku-Predpomoransku budú parlamentné voľby aj v hlavnom meste Berlín. Obe hlasovania sú považované za test pred budúcoročnými februárovými voľbami spolkového prezidenta a septembrovými voľbami nového Spolkového snemu (Bundestag).