Kto nahradí Karimova?

ČTK , Reuters , čap, Pravda |

Dlhoročného vládcu pochovali, otáznik visí nad menom jeho nástupcu. V hre je pritom stabilita štátu. Po uložení zosnulého uzbeckého prezidenta Islama Karimova do hrobu v rodnom Samarkande sa špekuluje, že by ho mohol nahradiť premiér Šavkat Mirzijojev. S istotou sa to však nedá tvrdiť.