Vysoký komisár OSN kritizoval populistov, zaradil k nim aj Fica

Medzi politických demagógov a blúznivcov, ako ich označil, zaradil holandského kritika islamu Geerta Wildersa, šéfku francúzskeho Národného frontu Marine Le Penovú, republikánskeho kandidáta na prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa či slovenského premiéra Roberta Fica a českého prezidenta Miloša Zemena. Zemanov hovorca Jiří Ovčáček sa proti Husajnovým výrokom ohradil.

„Čo má pán Wilders spoločného s pánmi Trumpom, Orbánom, Zemanom, (rakúskym kandidátom na prezidenta Norbertom) Hoferom, Ficom, pani (Marine) Le Penovou a (predstaviteľom britských nacionalistov Nigelom) Farageom, to má tiež spoločné s Dáišom (Islamským štátom),“ citoval portál Time z Husajnovho pondelkového prejavu na konferencii v Haagu, v ktorom komisár pre IS použil arabskú skratku Dáiš.

„Populisti využívajú polopravdy a prílišné zjednodušenie, čo sú dva skalpely najväčších propagandistov,“ povedal Husajn s tým, že perfektným priestorom sú pre nich internet a sociálne médiá.

Ovčáček v reakcii povedal, že Zeman „bude ďalej brániť Českú republiku pred nebezpečenstvom terorizmu, s ktorým je migrácia spojená. Žiadny komisár nebude našej krajine diktovať.“ Husajnovo vyhlásenie Ovčáček označil za zásahy do suverenity jednotlivých štátov. „A vo svojej podstate ide aj o pokus o zásah do slobodných volieb v Spojených štátoch, to si treba uvedomiť.“ Zeman podľa svojho hovorcu hovorí konzistentne o nebezpečenstve, ktoré prináša migračná vlna. „Pán komisár sa sústavne snaží rôznymi formami a rozličnými expresívnymi výrokmi donútiť jednotlivé európske krajiny, aby prijímali nelegálnych migrantov,“ dodal hovorca Hradu.

Hoci sa Husajn zmienil o mnohých európskych politikov so spornými názorom alebo o americkom republikánovi Trumpovi známom nevyberanými výrokmi, hlavným terčom jeho kritiky bol Wilders. „Som moslim, ktorý je, čo rasistov prekvapuje, belochom, ktorý má európsku matku a otca Araba. Som nahnevaný kvôli Wildersovým klamstvám a polopravdám, manipuláciám a vnucovaním strachu,“ povedal Husajn.

Wilders, ktorý pred súdom čelí obvineniam z podnecovania k nenávisti kvôli výrokom na adresu marockých prisťahovalcov, zverejnil nedávno volebný manifest, v ktorom v prípade získania moci sľúbil zatvorenie všetkých mešít v krajine či zákaz prisťahovalectva z moslimských krajín. Podľa Husajna je Wildersovv program absurdný.

„Nemýľte si, samozrejme nedávam znamienko rovnosti medzi akcie nacionalistických demagógov a tými z Dáiš … Ale v spôsobe komunikácie, v používaní poloprávd a v prehnanom zjednodušovaní využíva propaganda Dáiš podobnú taktiku ako populisti,“ zdôraznil.

Husajn pripomenul, že rastie počet prípadov diskriminácie kvôli pôvodu a prípadov, keď deti sú zahanbované kvôli svojim etnickým a náboženským koreňom. „Na celé spoločenstvá je hádzaná špina podozrenia zo spolčenia s terorizmom,“ dodal predstaviteľ OSN.

Wildersova parlamentná krajne pravicová Strana pre slobodu (PVV) v súčasnej dobe v Holandsku vedie v prieskumoch verejnej mienky. Parlamentné voľby sa v krajine budú konať v roku 2017.

Husajn, ktorý je členom jordánskeho kráľovského rodu, v minulosti kandidoval na funkciu generálneho tajomníka; vysokým komisárom je od roku 2014. Podľa Wikipédie je vôbec prvým moslimom na tomto vplyvnom poste. Počas svojej diplomatickej kariéry bol dvakrát jordánskym veľvyslancom pri OSN, zastával aj post veľvyslanca v Spojených štátoch. Je dôrazným kritikom sexuálneho násilia a silným zástancom Medzinárodného trestného súdu, v ktorého právomoci je stíhať osoby zodpovedné za vojnové zločiny a genocídu.