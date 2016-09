Nemecká spolková armáda investuje milióny do tureckej základne

Nemecko zväčší objem finančných prostriedkov do vojenskej základne v Turecku.

Nemecká spolková armáda sa zhodla na pokračovaní podpory koalície proti tzv. Islamskému štátu z tureckej vojenskej základne v Incirliku. Štátny tajomník ministerstva obrany Gerd Hoofe za týmto účelom vyčlenil z investičného rozpočtu celkovo 58 miliónov eur, uviedol denník Spiegel.

Z tohto rozpočtu by približne 26 miliónov malo byť v Incirliku investované do výstavby letiska pre nemecké lietadlá a ubytovacie prepravky. Zvyšných 30 miliónov má pomôcť vojenskému letectvu so zaobstaraním mobilného bojového stanovišťa.

Rozhodnutie o tejto, už od začiatku leta plánovanej investície, sa predĺžilo kvôli niekoľko mesiacov trvajúcej hádke týkajúcej sa zákazu návštevy nemeckých poslancov, dodal denník Spiegel. Kancelárka Angela Merkelová počas víkendu vyhlásila, že vychádza zo zrušenia zákazu návštev.

Na leteckej základni İncirlik v južnom Turecku je rozmiestnených viac ako 200 nemeckých vojakov, prieskumných strojov, ktoré podporujú koalíciu vedenú USA v boji proti Islamskému štátu v Sýrii.