Turecko opäť tlačí na vytvorenie bezpečnostnej zóny v Sýrii

Vytvorenie pásma, o ktoré sa Ankara dlhodobo usiluje, podporil aj vodca sýrskych protivládnych povstalcov podporovaných Tureckom. Pri raketovom útoku radikálov z Islamského štátu (IS) v utorok zahynuli na severe Sýrie dvaja tureckí vojaci.

Turecký prezident Erdogan prišiel s plánom na vytvorenie „bezpečnostnej zóny“ v Sýrii po určitej dobe opäť v pondelok na summite skupiny najväčších svetových ekonomík G20, ktorý sa konal v čínskom Chang-čou. Podľa predstáv Ankary by išlo o chránené územie, za ktorého pokoj by ručili veľmoci. Existencia zóny by mala pomôcť aj tomu, aby sa zabrzdil príliv migrantov do Turecka a prípadne ďalej do Európy. Svoju predstavu Erdogan predostrel v Číne okrem iného prezidentom USA a Ruska Barackovi Obamovi a Vladimírovi Putinovi.

Podľa Erdoganovho hovorcu Kalina sa ale svetové mocnosti k tureckému návrhu postavili rezervovane. Vznik zóny nevylúčili, ale neukázali vraj ani „jasnú vôľu“ na jej vytvorenie. Erdogan sa podľa Kalina usiluje v súčasnosti aj o vyhlásenie prímeria v severosýrskom meste Aleppo, ktoré by trvalo aj počas sviatku obetí Íd al-adhá, ktorý sa tento rok bude konať 11. septembra.

Podľa utorňajšieho vyhlásenia OSN je v obkľúčených oblastiach v Sýrii od humanitárnej pomoci odrezaných asi 600 000 ľudí. Zvlášť kritická situácia panuje práve v Aleppe, ktorého časť ovládajú protivládni povstalci a druhú vojská verné damašskému režimu prezident Bašára Asada.

K hlasom volajúcim po vytvorení bezpečnej zóny na severe Sýrie sa v utorok pripojili tiež povstalci podporovaní Ankarou, ktorí od nedele ovládajú pohraničné pásmo od Džarábulusu po Azáz. Veliteľ jednej zo skupín Slobodnej sýrskej armády (FSA) Ahmad Usman povedal, že takáto zóna by ale musela vzniknúť po vzájomnej dohode USA, Ruska a Turecka.

Turkami podporované sily sa podľa Usmána v dohľadnej dobe stretnú s kurdskými ozbrojencami, ktorí ovládajú rozsiahle územie na severe Sýrie od severovýchodnej provincie Hasaká po východný breh rieky Eufrat a tiež v okolí mesta Afrin. Kurdi sa napriek sľubom totiž podľa Usman úplne nestiahli z okolia mesta Manbidže za Eufrat, a stret je tak nevyhnutný.

Neďaleko severosyrského mesta Ar-Raj v utorok o život prišli dvaja tureckí vojaci a päť ďalších utrpelo zranenia pri raketovom útoku radikálov z IS na dva turecké tanky. Pri útoku zahynuli aj dvaja bojovníci FSA a dvaja ďalší utrpeli zranenia, informovala turecká armáda.

Turecko vpadlo na konci augusta do Sýrie a v operácii pod názvom Štít Eufratu sa snaží vytlačiť zo sýrskeho územia pozdĺž svojich hraníc bojovníkov Islamského štátu (IS), čo sa jeho tankom, lietadlám a ním podporovaným povstaleckým milíciám podarilo v nedeľu. Ďalším dôvodom intervencie Ankary do Sýrie bolo zamedziť vzniku súvislého pásu ovládaného Kurdmi pozdĺž hranice. Kurdské milície YPG totiž Turci považujú za teroristickú organizáciu a vyčítajú im spoluprácu s tureckou separatistickou Stranou kurdských pracujúcich (PKK), s ktorou vedú ozbrojený boj.