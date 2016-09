Británia postaví pri francúzskom Calais kilometer dlhý múr

Múr, ktorý niektoré média už označujú prívlastkami ako „veľký calaiský“, sa bude tiahnuť pozdĺž oboch strán diaľnice vedúcej do prístavu Calais, pričom bude dlhý jeden kilometer a vysoký štyri metre.

Zámerom stavby je chrániť cestu pred migrantmi, ktorých tisíce žijú v divokom tábore pri Calais. Stavba múru by mala začať ešte tento mesiac, pričom dokončená by mala byť do konca roka.

„Tento veľký nový múr začneme stavať čoskoro. Už sme spravili plot; teraz urobíme múr,“ dodal Goodwill. Koľko bude stavba stáť, britská vláda zverejniť odmietla. Niektoré média však uviedli, že jej cena sa pohybuje okolo 1,9 milióna libier (približne 2,27 milióna eur).

Múr si už stihol vyslúžiť kritiku od predstaviteľov rôznych firiem zastupujúcich nákladných prepravcov. Podľa niektorých ide o nesprávne využitie peňazí daňových poplatníkov. Bezpečnosť v prístave by sa totiž dala lepšie posilňovať inými prostriedkami, napríklad väčším počtom nasadených príslušníkov polície.

Podľa oficiálnych údajov francúzskych úradov momentálne žije v provizórnych príbytkoch v „Džungli“ približne 6 900 migrantov; humanitárne organizácie však ich počet odhadujú až na 9000. Utečenci sa tam zhromažďujú s nádejou, že sa im podarí dostať sa ilegálne do Británie, kam z Calais premávajú trajekty a vlaky.

Začiatkom marca úrady pristúpili k demolácii časti tábora, čo však vyvolalo ostré protesty jeho obyvateľov. Vysťahovaných migrantov premiestňovali do oficiálneho tábora, ktorý sa nachádza ďalej od prístavu. V tamojších obytných kontajneroch aktuálne žije asi 1 900 ľudí.