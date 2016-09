Vedci spochybňujú vyšetrovanie pádu dvojičiek

Vedci, ktorí sa venovali iba technickému rozboru zrútenia mrakodrapov, a nie otázke terorizmu, poukazujú na to, že dôkazy ukazujú skôr na riadenú demoláciu ako na pád vyvolaný nárazom lietadiel a následným požiarom.

Kontroverznosť zverejneného materiálu očividne vníma aj žurnál Europhysics News, ktorý upozorňuje na to, že text sa od bežne zverejňovaných, striktne vedeckých článkov odlišuje aj tým, že obsahuje špekulácie. Zverejnenie práce však považuje za dôležité a pripomína, že zodpovednosť za obsah vždy náleží autorom.

Jediný príklad úplného zrútenia po požiari

Vedci pripomínajú, že trojica budov WTC je jediným známym príkladom úplného štrukturálneho zrútenia výškových budov na svete, ktoré zapríčinil požiar. „Jediný fenomén, ktorý je schopný viesť k takémuto totálnemu zrúteniu budov, je procedúra známa ako riadená demolácia, keď sú na zámerné zničenie používané výbušniny alebo iné zariadenia,“ poznamenali.

„Hoci Národný ústav pre normy a technológie (NIST) nakoniec po niekoľkých rokoch vyšetrovania dospel k záveru, že všetky tri budovy sa 11. septembra zrútili následkom požiaru, pätnásť rokov od tejto udalosti stále viac architektov, inžinierov a vedcov nie je o tomto vysvetlení presvedčených,“ dodali.

Vo svojej práci zdôrazňujú, že požiar bežne nemá dostatočne vysokú teplotu a netrvá tak dlho, aby tepelne narušil oceľový nosný rám výškových budov. Väčšina mrakodrapov má naviac protipožiarne systémy, ktoré bránia ohriatiu nosníkov na kritickú teplotu. Nosníky sú tiež chránené nehorľavými materiálmi a izoláciou. Nosný systém je tiež naddimenzovaný, aby v prípade lokálnych porúch nenastalo zrútenie celej stavby.

V minulosti sa odohral rad dlhotrvajúcich požiarov na mrakodrapoch, pri ktorých nedošlo ani k celkovému a ani čiastočnému zrúteniu.

V práci odborníci pripomenuli vyhlásenie hlavného statika WTC Johna Skillinga z roku 1993. Vtedy po útoku na WTC povedal, že veže boli navrhnuté špeciálne na to, aby ustáli náraz veľkého dopravného lietadla. Uznal síce, že palivo z lietadla by spôsobilo strašný požiar, pri ktorom by zahynulo veľa ľudí, budova by však zostala stáť.

Vedci: Dôkazy o riadenej demolácii

Vedci opakovane kritizujú postup NIST vo vyšetrovaní, upozorňujú, okrem iného, na nedostatočné preverenie rýchleho, symetrického a voľného pádu budovy číslo sedem či chýbajúcu analýzu toho, prečo nižšie sekcie dvojičiek nedokázali zastaviť, prípadne spomaliť pád vyšších poschodí.

V závere textu odborníci zopakovali, že veže WTC sú prvé výškové budovy, ktorých pád podľa vyšetrovania spôsobil požiar, a že rastie počet odborníkov, ktorí o záverečnej zpráve NIST pochybujú.

„Drvivá väčšina dôkazov ukazuje na riadenú demoláciu. Vzhľadom na ďalekosiahle dopady je morálne nevyhnutné, aby sa táto hypotéza stala predmetom skutočného vedeckého a nestranného vyšetrovania zodpovedných úradov,“ dodali vedci.