CSÚ pritvrdzuje v otázke migračnej politiky

Dosiaľ najtvrdšie požiadavky zo strany CSU pravdepodobne povedú k ďalšiemu prehĺbeniu sporu s Kresťanskode­mokratickou úniou (CDU) kancelárky Angely Merkelovej o postup v migračnej kríze. Šéfka nemeckej vlády v stredu v očividnej narážke na niektoré politiky CSU hovorila o tom, že nie je možné ponúkať iba jednoduché riešenia. Server Spiegel Online vo štvrtok zverejnil zoznam požiadavok CSU, ktorý asi nejednému politikovi sesterskej CDU pripomenie takéto riešenie.

„V budúcnosti musí platiť: Prednosť pre utečencov z nášho kresťanského kultúrneho okruhu,“ stojí v návrhu záverov, ktorý bude v sobotu schvaľovať vedenie tejto bavorskej strany. „Štát si musí sám vybrať, koho prijme – nerozhodujú o tom migranti,“ uvádza tiež päťstránkový text, ktorý volá po zavedení hornej hranice pre prijímanie utečencov.

CSU má aj ďalšie očakávania. „Burka je uniformou islamizmu, maximálnou prekážkou v integrácii a v našej kultúre neakceptovateľný znak utlačovania žien,“ je presvedčená CSU, podľa ktorej by nosenie buriek a nikábu na verejnosti malo byť v čo najväčšej miere zakázané.

Kto sa nechce vzdať nosenia tohto oblečenia, mal by si podľa vládnej strany nájsť inú krajinu. CSU tiež požaduje prísnejší postup voči ľuďom, ktorí odmietajú kontakt s lekárkou, policajtkou alebo učiteľkami z dôvodu, že to sú ženy. Bavorskí politici sú tiež proti tomu, aby sa napríklad v bazénoch vyhradil čas, keď do nich môžu ísť len moslimovia, a nechcú ani, aby zamestnanci štátnej správy a justície nosili šatky.

Pravicová CSU by tiež zrušila dvojité občianstvo, o ktorom sa v posledných týždňoch diskutuje predovšetkým vo vzťahu k Turkom, a vytvorila by na hraniciach tranzitné zóny, v ktorých by sa rozhodovalo, či utečenci môžu zostať alebo nie. Pre utečencov, ktorí nemajú nárok na azyl, požaduje CSU ich rýchlejší odsun do krajiny pôvodu.

„Nemecko musí ostať Nemeckom,“ je tiež napísané v návrhu uznesení, ktoré je proti tomu, aby sa spolková republika zmenila kvôli prisťahovalectvu. Podľa CSU sa prispôsobiť musia práve prisťahovalci.

V minulom roku do Nemecka prišlo takmer 1,1 miliónu ľudí, väčšinou po takzvanej balkánskej ceste z Turecka cez Grécko, balkánske krajiny a Rakúsko. V roku 2016 Nemecko očakáva príchod 300.000 nových migrantov.