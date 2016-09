Púť do Mekky ovládla politika a peniaze

Všetkým by mala priniesť mier v duši, vnútorné hodnoty, ako je odpustenie, spravodlivosť, rešpekt, rovnosť, poctivosť, veľkorysosť, láskavosť, milosrdenstvo a empatia. Aká je však dnes skutočnosť?

„Púť, ktorá by mala byť jednoduchým, sparťanským rituálom, sa zmenila na zážitok podobný Las Vegas, ktorý si väčšina pútnikov nemôže dovoliť,“ cituje denník The Toronto Star Irfana Al Alaviho, ktorý šéfuje moslimskej nadácii v Británii.

Navyše, ako pripomínajú viacerí komentátori, medzi moslimami sa objavujú presne opačné prvky, ako hlása pôvodná myšlienka púte. Často sa objavuje rasizmus, sexizmus, delenie podľa tried či na bohatých a chudobných. Ako pripomína kanadský denník, napríklad niektoré hotelové izby stoja v prepočte viac ako 6 100 eur za noc. Podľa Reuters napríklad len ceny leteniek do posvätného miesta rastú v čase podujatia až o osemdesiat percent.

„Keď som kontaktoval cestovnú kanceláriu, ktorá mi organizovala púť, div ma neporazilo,“ sťažoval si Muchtar Alí na serveri IslamOnline. „S pomocou synov som ušetril 5 200 dolárov, ale agent mi povedal, že nakoniec musím zaplatiť o 3 800 dolárov viac,“ konštatuje smutne. "Aj na moju cestu sme sa skladali v rodine všetci.

Na oplátku som potom neskôr prispel aj ja ďalším členom našej rozvetvenej rodiny," reaguje na otázku Pravdy abu Hišam, Palestínčan zo severoizraelského Sahnínu. Najnovšie sa však Mekka stala aj predmetom politikárčenia, ktoré nemá nič spoločné so skutočnou moslimskou vierou.

„Bezcitní a vražední Saudskoarabi zavreli zranených do kontajnerov s mŕtvymi namiesto toho, aby im poskytli lekársku pomoc alebo im aspoň podali pohár vody. Zavraždili ich,“ tvrdil bez dôkazov citovaný agentúrou AP iránsky duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí. Reagoval tak na minuloročnú tragédiu v Mekke, ktorá si vyžiadala 2 426 obetí z toho 464 Iráncov. Väčšinu ich v panike ušliapal dav.

Chameneí zároveň vyjadril presvedčenie, že na púť do Mekky by tento rok nemal ísť žiaden Iránec. Vzápätí prezident Hasan Rúhání na rokovaní kabinetu v Teheráne rozšíril kritiku adresovanú Rijádu: "Krajiny v oblasti (Perzského zálivu), ako aj celý moslimský svet by mali spoločne riešiť problémy a potrestať saudskoarabskú vlá­du.

Žiaľ, tento kabinet páchaním zločinov v oblasti a podporovaním terorizmu prelieva krv moslimov v Iraku, Sýrii a Jemene." Irán už začiatkom júna oficiálne oznámil, že svojich veriacich nepošle do Mekky. Reagoval tak na neúspešné rokovania s Rijádom práve o garancii bezpečnosti pútnikov z Iránu na pozadí minuloročnej tragédie. Pritom púť každoročne zabezpečuje viac ako 60-tisíc vojakov a policajtov.

Prečo práve Mekka? Ešte pred islamom, v období tzv. džáhilíje tu stáli pohanské božstvá, ktoré boli posvätné. Nevyhovovali však novému učeniu. Mohamed ich preto adaptoval na islamský kult. Podľa Koránu – Abrahám ako praotec monoteizmu a Izmail ako predok Arabov tu na Boží príkaz vybudovali Kábu, ktorá sa stala symbolom islamu. Odvtedy patrí putovanie do Mekky a splnenie všetkých predpísaných obradov k hlavným povinnostiam moslima. Obsahujú sedemnásobné obídenie Káby a odriekanie určitého počtu modlitieb, sedemkrát odmeranú cestu k posvätnému prameňu Zamzam, tak ako žena Abraháma, keď tu hľadala vodu, a pri hore Arafát musí pútnik sedemkrát hodiť kameňom do pokušiteľa satana. Vyvrcholením obradov je obetovanie zvierat, ktoré má dokázať spojenie človeka s Bohom. Mäso následne rozdávajú chudobným. Púť do Mekky a jej 30-kilometrového okolia, rodiska islamského proroka Mohameda, je snom a najväčšou udalosťou v pozemskom živote každého moslima. Hadždž je jedným z piatich pilierov islamu. Podobne ako viera v Boha, modlitba, pôst a almužna.

„Ak sa čosi predsa len stane, tak si to želá Boh,“ tvrdí Somálčan Mahmúd Abbás, ktorý do Mekky pricestoval s manželkou a svokrou pripútanou na invalidný vozík. V nemocniciach v Mekke je v pohotovosti takmer desaťtisíc lekárov a medikov.

Informačné stredisko, ktoré sa stará o pokojný priebeh obradov, má v prípade potrebnej evakuácie veriacich k dispozícii vrtuľníky a sanitky. „Sme dobre pripravení. Zvyšok je v rukách božích,“ povedal Tárik Arnús z pohotovostnej jednotky ministerstva zdravotníctva.

Reakcia Rijádu na verbálny útok Teheránu prišla bleskovo. Podľa saudskoarabského veľkého muftího šejka Abdala Azíza Šajcha spomínané výroky ho vraj neprekvapujú, lebo „iránski vodcovia nie sú moslimami“.

„Sú potomkami mandžúsov – a ich nepriateľstvo voči moslimom, osobitne voči sunnitom, je dávne,“ uviedol saudskoarabský duchovný. Ako pripomína AP, termín mandžúsi sa používa v arabsko-perzskom svete v súvislosti so zoroastriánmi, vyznávačmi monoteistického náboženstva, ktoré predchádzalo kresťanstvu a islamu a až do dobytia Perzie Arabmi tam bolo dominantným náboženstvom.

Kdesi na konci skutočného záujmu zostali dnes milióny moslimských veriacich, ktorých ich politici vmanévrovali do úlohy rukojemníkov veľmocenských ambícií. Tí, ktorí už boli v Mekke, majú aspoň spomienky. A tí, ktorí na to finančne alebo pre politikárčenie nemajú, môžu iba počúvať nositeľov čestného titulu hadždž.