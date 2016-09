Zeman: Polostrov Krym už nemožno vrátiť pod kontrolu Kyjeva

Vyplýva to zo slov najvyššieho českého predstaviteľa v odpovediach na otázky čitateľov internetového serveru Parlamentnilis­ty.cz.

Podľa Zemanovho názoru urobil niekdajší sovietsky líder Nikita Chruščov „neodpustiteľnú hlúposť“ (keď Krym daroval Ukrajine) a dnes už svetoví politici uznávajú, že polostrov Ukrajine nemožno vrátiť.

Popri českých elektronických médiách o tom informovala aj tlačová agentúra DPA. Tá súčasne pripomenula, že vláda ČR zastáva na rozdiel od hlavy štátu názor, ktorý sa prejavil aj v utorkovej spoločnej výzve predstaviteľov krajín Vyšehradskej štvorky na podporu zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny a dodržiavanie obsahu minských mierových dohôd.

Zeman od nástupu do prezidentského úradu pravidelne odpovedá na otázky čitateľov, ktorých desiatky sa teraz týkali napríklad i migračnej krízy, hrozby teroristických útokov či kvality spravodajstva v niektorých médiách. Hlava štátu sa nevyhla ani otázkam konfrontačného charakteru.

Na margo obvinení zo lži, ktoré mu adresoval istý novinár, prezident povedal, že by sa hanbil sám pred sebou, ak by vedome klamal. Pripustil však, že je ako každý človek omylný a mohol sa mýliť. K niektorým osobnostiam českého verejného života bol však adresne mimoriadne kritický, pričom neváhal použiť ani ostré slová.

Popri otázkach o hrozbe terorizmu v súčasnosti padla aj otázka o bojových akciách západného spoločenstva v Iraku alebo Afganistane a o tom, či je správne sa do nich zapájať.

„Viete, že som nepovažoval inváziu do Iraku alebo Líbye za šťastnú, pretože rozvrátila režimy, s ktorými nemusíme súhlasiť, ale ktoré nemal kto nahradiť. V tom s Vami súhlasím, ale pokiaľ ide o to, že zabíjame vrahov, to znamená vedúcich predstaviteľov teroristických organizácií, potom ich zabíjame preto, aby oni nezabili nás,“ uviedol v reakcii podľa serveru Parlamentnílisty.cz prezident ČR.

Na otázku iného čitateľa, či prezident vie, ako vyzerá spolunažívanie s moslimskými migrantmi v metropolách západnej Európy Miloš Zeman odpovedal slovami: „Buďte rád, že žijete v Českej republike, ktorú sa zatiaľ podarilo uchrániť pred nelegálnymi migrantmi, na rozdiel od Berlína, bruselskej štvrte Molenbeek, parížskej štvrte Saint-Denis a ďalších častí iných miest, ktorým sa dnes hovorí no-go zóny,“ pretože sa tam kvôli ubytovaným migrantom spomína i strach policajtov.

„Robíme všetko pre to, aby sme napriek váhavosti niektorých našich politikov zostali verní princípu, že nelegálni migranti nemajú byť umiestňovaní na českom území“. Čitatelia sa však pýtali aj na niektoré aspekty domácej vnútropolitickej scény, na okolie hlavy štátu či na jej priateľstvo s Andrejom Babišom.