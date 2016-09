Trump viedol kampaň v ruskej propagandistickej televízií RT

Globálnu stanicu, ktorú kritici označujú za hlásnu trúbu Kremľa, vysiela vďaka masívnej štátnej pomoci okrem angličtiny a ruštiny aj v španielčine, hindčine a arabčine.

Trump, ktorý sa už niekoľkokrát pochvalne vyjadril o ruskom vodcovi Vladimirovi Putinovi, sa v ruskej televízii predstavil v rozhovore s bývalým legendárnym moderátorom stanice CNN Larrym Kingom.

Povedal mu, že si nemyslí, že by sa Rusi snažili ovplyvniť americké prezidentské voľby, ako to tvrdí jeho súperka Hillary Clintonová. Nezastáva ani názor, že Moskva stála za hackerským útokom na servery Demokratickej strany, čo niektorí americkí experti považujú za preukázané.

Trump tvrdo kritizoval nasadenie americkej armády v Iraku. Odsúdil aj úlohu prezidenta Baracka Obamu a jeho skoršej ministerky zahraničia Clintonovej v organizovaní odchodu amerických pozemných síl z tejto krajiny.

„Je to vojna, v ktorej sme sa nemali angažovať, to po prvé. A keď sme krajinu opúšťali, odchádzali sme zle. To je celý Obama,“ poznamenal republikánsky kandidát. Podľa agentúry Reuters v USA nie je zvykom, aby sa prezidentskí kandidáti kriticky vyjadrovali o svojej krajine vo vysielaní cudzích médií.

Trumpov vzťah k Rusku a k Putinovi, ktorého označuje za lepšieho prezidenta, ako je Obama, je častým terčom kritiky demokratov a ich kandidátky Clintonovej. Podľa nej sú Trumpove výroky „nevlastenecké a urážajú nielen americký ľud, ale aj vrchného veliteľa jeho armády. Je to desivé,“ povedala v stredu bývalá prvá dáma.

Ústretový vzťah k Moskve naráža na odpor aj medzi republikánmi. Ich najvyššie postavený politik, šéf Snemovne reprezentantov Paul Ryan, nemá Putina v láske. „Putin je agresor, ktorý nezdieľa naše hodnoty. Narušuje zvrchovanosť susedných krajín,“ vyhlásil nedávno.