Púť v Saudskej Arábii sa koná za prísnejších bezpečnostných opatrení

Státisíce pútnikov, oblečených v jednoduchom bielom bezšvovom súkne, už od svitania opúšťajú saudskoarabské posvätné mesto Mekka a smerujú do neďalekého údolia Miná, kde je obrovské stanové mesto. Tak sa začína posvätná púť hadždž. V Miná strávia moslimovia noc.

V nedeľu na svitaní sa vydajú na horu Arafát, približne 20 kilometrov východne od Mekky, na zhromaždenie, ktoré bude predstavovať vrchol púte. Zotrvajú tam do večera na modlitby a čítanie z Koránu.

Na tohtoročnú púť do Saudskej Arábie, kolísky islamu, pricestovalo okolo 1,3 milióna moslimov z najmenej 160 krajín, ako vyplýva z oficiálnych saudskoarabských údajov. Na udalosti sa zúčastňuje ešte aj 102 000 domácich pútnikov. Saudskoarabské úrady vystupňovali bezpečnostné opatrenia na päťdňovej púti, aby mohli dav lepšie zvládnuť.

Opatrenia zahŕňajú inštaláciu stoviek bezpečnostných kamier na posvätných miestach a pútnici dostali takisto elektronické náramky, ktoré ich v prípade návalov ľudí nasmerujú mimo nebezpečnej situácie alebo pomôžu úradom pri identifikácii. Náramky sú napojené na satelitný navigačný systém GPS.

Hadždž je jedným z piatich pilierov islamu. Podľa tradície by mal každý moslim absolvovať hadždž aspoň raz za život, ak mu to dovoľuje zdravie a má na to finančné prostriedky. V roku 2015 sa na moslimskej púti zúčastnili takmer dva milióny ľudí a zahynulo počas nej 769 veriacich, keď vznikla panika s tlačenicou pri symbolickom kameňovaní satana v údolí Miná – teda pri hádzaní kameňov do steny, ktorá predstavuje satana.

Počet obetí podľa agentúry DPA a ďalších médií bol však vyšší, pri incidente zomrelo až vyše 2 000 pútnikov, takže išlo o najtragickejší zaznamenaný hadždžd v dejinách.