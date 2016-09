V New Yorku si uctili požiarnikov, ktorí zomreli pri útokoch z 11. septembra

Stovky rodinných príslušníkov mŕtvych požiarnikov i tých, ktorí útoky prežili, počúvala, ako na nich spomínajú pre ich odvahu. Jedenásty september 2001 si vyžiadal viac životov požiarnikov ako ktorýkoľvek iný deň v dejinách USA. Počas spomienky prečítali mená všetkých požiarnikov, ktorí zahynuli.

Ministerka spravodlivosti Loretta Lynchová prečítala list od prezidenta Baracka Obamu, v ktorom hovorí o dôsledkoch teroristických útokov z 11. septembra na národ.

„Musíme si uvedomiť, že žiaden teroristický čin nemôže ísť dokopy s charakterom našej krajiny, zmeniť, kto sme ako Američania alebo prekonať naše trvalé odhodlanie byť si navzájom opatrovníkmi v časoch pokoja i v časoch krízy,“ citovala Obamu tlačová agentúra AP.

Počas omše, ktorú viedlo kardinál Timothy Dolan, starosta New Yorku poznamenal, že zabití požiarnici boli vo veku od 22 do 71 rokov. Každý v New Yorku v ten deň trpel, ale nik viac ako členovia Požiarneho zboru New Yorku, povedal.

„Preukázali obetavosť a odvahu. Keď sme ich potrebovali najviac, ukázali nám to najlepšie v ľudstve,“ pokračoval. Podľa De Blasia požiarnici „robili veci, ktoré si väčšina z nás nevedela ani predstaviť. Ponáhľali sa do nebezpečenstva, nie preč od neho.“

Starosta pripomenul, že niektorí požiarnici zomreli po útokoch z 11. septembra na choroby súvisiace s kontaminovaným vzduchom, ktorému boli vystavení v ten deň a ďalší ešte žijú, ale trpia.