Púť hadždž v Saudskej Arábii prebieha bez problémov

Tohtoročná udalosť zatiaľ prebieha bez problémov, uviedol podľa tlačovej agentúry DPA hovorca saudskoarabského ministerstva vnútra Mansúr Turkí.

Pútnici v bielom jednoduchom odeve sa na východe slnka vydali na horu Arafát z údolia Miná, kde je postavené obrovské stanové mesto a kde sa posvätná púť v sobotu začala. Údolie sa nachádza asi sedem kilometrov severovýchodne od Mekky, na ceste z centra mesta na horu Arafát.

Moslimskí pútnici zostanú na hore Arafát do západu slnka a celý čas sa tam postojačky modlia a úpenlivo prosia Boha. So západom slnka sa vydajú do neďalekej rovinatej oblasti Muzdalifa, kde strávia noc modlitbami a zbieraním okruhliakov na symbolické kameňovanie satana. Potom sa pútnici vrátia do údolia Miná na spomínaný rituál kameňovania. Satana predstavuje stena, do ktorej veriaci hádžu kamene.

Vlani vznikla práve počas kameňovania satana v údolí Miná panika a tlačenica, v ktorej zahynulo 769 moslimských veriacich, ako vyplýva z oficiálnych údajov Saudskej Arábie. Počet obetí podľa agentúry DPA a ďalších nezávislých zdrojov bol však vyšší, pri incidente zomrelo až vyše 2 000 pútnikov, takže išlo o najtragickejší zaznamenaný hadždžd v dejinách.

Podľa saudskoarabských úradov prišlo na tohtoročný hadždž okolo 1,8 milióna pútnikov – z nich 1,3 milióna je zo 164 krajín a zvyšok tvoria domáci pútnici. Hadždž je jedným z piatich pilierov islamu. Podľa tradície by mal každý moslim absolvovať hadždž aspoň raz za život, ak mu to dovoľuje zdravie a má na to finančné prostriedky.