Spomienka na teroristické útoky z 11. septembra sa začala tichom

Od najkrvavejších útokov na Ameriku uplynulo už 15 rokov. Autor: SITA, Mark Lennihan

Obrad sa začal minútou ticha a vyzváňaním zvonov o 08.46 h miestneho času (14.46 h SELČ), teda v práve vo chvíli, keď pred 15 rokmi teroristami riadené lietadlo narazilo do severnej veže WTC, nazývaného aj Dvojičky. Informovala o tom tlačová agentúra AP.

Po minúte ticha sa príbuzní obetí pustili do čítania mien takmer 3 000 ľudí, ktorí 11. septembra 2001 prišli o život, keď štyri dopravné lietadlá unesené teroristami vrazili do Dvojičiek, do sídla ministerstva obrany Pentagón pri hlavnom meste Washington a do poľa v americkom štáte Pensylvánia. Išlo o najtragickejší teroristický útok na americkej pôde.

Prezident Barack Obama si obete pripomenul minútou ticha v súkromí v Oválnej pracovni Bieleho domu, ktorý prehovorí na spomienkovom zhromaždení v Pentagone. Medzi prizerajúcimi boli aj prezidentskí kandidáti Hillary Clintonová a Donald Trump, ktorí v deň tragického výročia prerušili kampaň. V súlade s tradíciou platnou od roku 2011 sa žiadny politický prejav nečaká.

Pätnáste výročie najkrvavejšieho teroristického útoku na americkej pôde si pripomenuli aj vo Washingtone, kde útočníci uneseným lietadlom narazili do budovy Pentagonu, a v pensylvánskom Shanksville, kam dopadlo ďalšie lietadlo, ktorého cestujúci sa teroristom postavili.

Miesto útokov sa za 15 rokov výrazne zmenilo. Vyrástlo nové WTC, hotely, obchodné centrá. Vzniklo aj múzeum obetí. Autor: Reuters, ANDREW KELLY

Ground Zero, ako Newyorčania miesto teroristického útoku nazvali, sa za pätnásť rokov výrazne zmenilo. Na mieste dvoch zničených veží Svetového obchodného centra (WTC) vyrástli nové výškové budovy, najvyššie na západnej pologuli. V okolí sú nové hotely a obchodné centrá, pamiatke mŕtvych je venované Múzeum 11. septembra. Na mieste zničených mrakodrapov sú dve vodné nádrže, ktoré lemujú panely s menami všetkých obetí.

Organizátori sa držia zámeru, aby aj pri výročných akciách bola pieta výhradne nepolitická. Najväčšia pozornosť je venovaná pozostalým, smútočné akcie sú tiež pripomienkou statočnosti newyorských policajtov a hasičov. Na Bielom dome a vládnych budovách vlaje americká vlajka spustená na pol žrde.

Pri útokoch na východné pobrežie USA, ktoré vykonala teroristická organizácia al-Kajdá, zahynulo 2 977 ľudí a 19 únoscov. V lietadlách, ktoré sa stali smrtiacou zbraňou, zomrelo 265 osôb vrátane únoscov.