Matka atentátnika z 11. septembra tvrdí, že jej syn stále žije

ČTK |

Matka teroristu Muhammada Attu, ktorý pred 15 rokmi úmyselne narazil dopravným lietadlom do jednej z veží Svetového obchodného centra (WTC) v New Yorku, verí, že jej syn stále žije. Myslí si, že ho USA držia vo väznici na Guantáname či na nejakom tajnom mieste. Attova matka to uviedla v rozhovore so španielskym denníkom El Mundo.