Smejú sa mu síce, že nikam nepatrí, ale môže sa stať prezidentom

Emmanuel Macron je nová hviezda francúzskej politiky. Dotiahne to víťazne až do Elyzejského paláca? Na snímke je so svojou manželkou Brigitte. Zaiskrilo sa medzi nimi, keď on bol ešte len stredoškolák a ona ho učila. Odvtedy tvoria nerozlučný pár.

Mladý 38-ročný politik, ktorý nebol nikdy v žiadnej strane, nedávno založil hnutie Vpred!, ktoré má jasný cieľ. Posunúť Macrona do Elyzejského paláca. Zatiaľ síce oficiálne neoznámil kandidatúru vo voľbách, ale nikto nepochybuje, že to čoskoro spraví. Pred dvomi týždňami odstúpil z funkcie ministra hospodárstva, čo sa automaticky považovalo za signál, že je odhodlaný zabojovať o kreslo hlavy štátu.

Zatiaľ milión eur

Dôkaz o jeho najväčšej ambícii teraz prišiel z Londýna, kde od krajanov zháňal peniaze pre svoje hnutie, čiže v skutočnosti pre prezidentskú kampaň. „Nie som tu, aby som vyzýval niekoho voliť. Som tu, aby som vyhral,“ zdôraznil Macron podľa časopisu L'Express za zatvorenými dverami na stretnutí s bohatými členmi francúzskej podnikateľskej komunity v Británii. Mnohí by ho radi videli ako prezidenta, lebo podporuje oživenie biznisu vo Francúzsku.

Každý, kto sa chcel najesť s Macronom a, samozrejme, finančne ho podporiť, zaplatil za raňajky, obed alebo večeru s ním 7 500 eur. Pochopiteľne, že na kvalitnú volebnú kampaň potrebuje veľa peňazí. „Zatiaľ má tritisíc darcov, ktorí mu dovedna poskytli takmer milión eur,“ napísal denník Le Figaro ešte pred londýnskou zbierkou.

Ani naľavo, ani napravo

Viacerí politici vidia v Macronovi zradcu. Ľavicoví mu vyčítajú, že odišiel z ich vlády a sklamal dôveru, ktorú doňho vložil prezident François Hollande (nejednému však ležal v žalúdku, pretože presadzoval návrhy proti duchu socialistov).

Pravicoví sa najprv čudovali, že bývalý bankár sa spolčil s ľavicou, a po jeho demisii a založení hnutia, o ktorom Macron zdôrazňuje, že nie je zamerané ani naľavo, ani napravo, mu odkazujú, že mu vlastne chýba politická pôda pod nohami.

Vo Francúzsku totiž tradične treba niekam patriť. „Keď sa povie ani ľavica, ani pravica, vytvoria sa dvaja nepriatelia: väčšina a opozícia,“ uviedli noviny Le Monde. Verní takému vnímaniu sa ozvali hlavní možní prezidentskí kandidáti konzervatívcov (čakajú ich ešte stranícke primárky). „Macron nie je ani ľavicový, ani pravicový… Pravda je taká, že nevie, kde je,“ povedal exprezident Nicolas Sarkozy pre denník Les Échos.

„Myslím si, že niekedy je ťažké nikde sa nenachádzať,“ podobne reagoval podľa Le Monde niekdajší premiér Alain Juppé, ktorému Macron pripadá ako zo známej knihy Zvláštny prípad doktora Jekylla a pána Hyda.

Macron si však nemusí robiť ťažkú hlavu z názorov neprajníkov. „Za dobrého prezidenta by ho považovalo 45 percent opýtaných voličov. V tomto hodnotení sa umiestnil za prvým Juppém, o ktorom si to myslí 56 percent Francúzov,“ informovali o svojom prieskume noviny Le Parisien. V ankete pritom súhlasilo až 73 percent ľudí, že Macron je dynamický a 62 percent, že je odvážny.

Aktivisti a peniaze

Napriek tomu, že Macron má kritikov v radoch ľavice aj pravice, rovnako platí, že v oboch táboroch má aj stúpencov. „Približne 50 ľavicových i pravicových poslancov je pripravených vyjadriť mu podporu,“ povedal Gérard Collomb, starosta Lyonu, pre stanicu BFMTV.

Macron však potrebuje aj podporu v teréne. „Sú to ľudia, ktorí by organizovali mítingy a aj chodili na ne, čo by roznášali volebné letáky do domácností, čiže by prinášali jeho posolstvo k voličom,“ napísal portál The Local. „Zatiaľ má 15-tisíc dobrovoľníkov ochotných pomôcť,“ poznamenal Le Figaro. Lenže to je oveľa menej, ako by mal Sarkozy alebo Juppé: víťaz primárok sa môže spoľahnúť až na 240-tisíc aktivistov.

Významné sú tiež peniaze. Ako bolo spomenuté, zatiaľ má zhruba milión eur bez započítania financií z Londýna. „Lenže prezidentskí kandidáti, ktorí sa dostanú do druhého kola volieb, môžu dovedna minúť na kampaň približne 22 miliónov eur,“ upozornil The Local.

Analytik Jérôme Fourquet, ktorý sa zaoberá prieskumami verejnej mienky, sa nazdáva, že Macron môže zamiešať karty vo voľbách, ale nie tak, aby sa radoval. „Nebude mať dosť podpory, aby sa stal kráľom,“ uviedol pre The Local. Nová hviezda francúzskej politiky však má ešte veľa času – prvé kolo volieb sa uskutoční v apríli 2017.

Veľa slov, málo činov?

Hollande presunul Macrona na čelo ministerstva hospodárstva pred dvomi rokmi z pozície svojho poradcu. „Veľa slov, malo činov,“ zhodnotil Le Figaro jeho pôsobenie vo vláde. Keď podal demisiu, bránil svoju bilanciu slovami, že mu neumožnili, aby presadil dôležité predstavy. Posťažoval sa, že ako minister mohol ísť takpovediac len na pol plynu.

Macron by chcel, aby sa prostredníctvom zásadných zmien dal impulz ekonomike. V tomto zmysle reagoval pred pár dňami, keď navštívil vidiecku výrobňu syrov. „Opustili ste socialistickú loď, ktorá sa ide prevrátiť?“ spýtal sa ho jeden farmár. „Netreba robiť štrnásť reforiem, ale dve či tri, ktoré zmenia krajinu,“ odpovedal mu podľa agentúry AFP.

Ak o svojej vízii presvedčí väčšinu voličov, prepíše domáce dejiny. Novodobé Francúzsko ešte nikdy nemalo prezidenta, ktorý nebol členom ani ľavicovej, ani pravicovej politickej strany.