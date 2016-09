Opakované druhé kolo volieb rakúskeho prezidenta sa odkladá

V druhom kole hlasovania sa stretnú bývalý predseda zelených Alexander Van der Bellen a člen pravicovej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) Norbert Hofer.

Sobotka podľa agentúry APA na tlačovej konferencii zopakoval, že dôvodom odkladu sú chybné obálky hlasovacích lístkov pre korešpondenčné hlasovanie. Náhradou za chybné obálky by podľa ministra mali byť „jednoduché volebné obálky, aké sa používali do roku 2009. Okrem toho by ich výroba mala zveriť štátnej tlačiarni. Cieľom je uskutočniť voľby“ ešte v roku 2016 ", zdôraznil Sobotka.

Chybné obálky sa objavili v uplynulých dňoch v niekoľkých spolkových krajinách, naposledy v Salzbursku. Problém spôsobuje nekvalitný lepiaci prúžok na obálkach určených na korešpondenčnú voľbu. Pritom platí, že ak sa po odoslaní obálka s hlasovacím lístkom rozlepí, musí volebná komisia hlas vyhlásiť za neplatný, pretože existuje možnosť, že s lístkom po príslušnom voličovi manipuloval ešte niekto iný. Problém by sa mohol týkať až 1,5 milióna obálok určených pre korešpondenčnú voľbu, ktoré jednotlivé rakúske obce už dostali.

Práve nezrovnalosti pri sčítaní korešpondenčných hlasov pritom viedli k tomu, že FPÖ napadla májové druhé kolo volieb, v ktorom Hofera tesne porazil Van der Bellen o 30 863 hlasov. Súd následne hlasovanie skutočne zrušil.