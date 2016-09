Po brexite budú možno občania EÚ potrebovať v Británii pracovné povolenie

Amber Ruddová v rozhovore pre BBC uviedla, že vzhľadom na britský záujem znížiť podiel prisťahovalcov budú ľudia uchádzajúci sa o prácu v Británii potrebovať pracovné povolenie. „V tejto chvíli sa to nedá vylúčiť,“ dodala Ruddová.

Okrem toho britská ministerka načrtla aj možnosť, že Briti cestujúci do EÚ budú musieť žiadať o víza. „Tento krok nie je žiaduci, ale je možný, pretože ide o dvojstranné rokovania.“

Opozičný tieňový minister vnútra Andy Burnham poznamenal, že takýto návrh by stál britskú rodinu cestujúcu do EÚ 50 libier. „Je to iba ďalší príklad zmätku vyplývajúceho zo zlyhania vlády plánovať vystúpenie z EÚ,“ dodal Burnham pre BBC.

Zámerom tohto opatrenia britskej vlády je znížiť ročný počet prisťahovalcov z aktuálnych 327 000 na číslo pod hranicou 100 000. Zároveň s obmedzením imigrantov si však Briti chcú udržať voľný prístup na vnútorný trh EÚ, s čím rezolútne nesúhlasia členské štáty EÚ.

Oficiálne rokovania o podmienkach vystúpenia Británie z EÚ začne britská premiérka Theresa Mayová začiatkom budúceho roka.