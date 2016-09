Sýrske prímerie dohodnuté USA a Ruskom sa zatiaľ dodržiava

Niektorí rebeli sa však odmietli k prerušeniu bojov dojednanému Spojenými štátmi a Ruskom pripojiť a pokoj zbraní narušovali v prvých hodinách ojedinelé údery rakiet či streľba.

„Všeobecne panuje pokoj na všetkých frontoch, zvlášť v oblastiach Damasku, Aleppa či Idlibu,“ povedal AFP Rami Abdar Rahmán, šéf Sýrskej organizácie pre ľudské práva (SOHR), ktorá sídli v Londýne a monitoruje situáciu za pomoci informátorov v teréne. Výnimkou je podľa neho niekoľko rakiet odpálených na juhu krajiny v prvých hodinách po pondelkovom večernom vyhlásení prímeria.

S miernym optimizmom hodnotil prímerie po prvých hodinách americký minister zahraničia John Kerry, ktorý označil tento pokoj zbraní za možno poslednú šancu, ako v zjednotenej Sýrii dosiahnuť mier.

K prímeriu sa okrem armády režimu Bašára Asada a umiernených rebelov pridali tiež Asadovi spojenci Rusko a Irán. Sýrsky prezident si však vymienil právo na odpoveď v prípade bojových akcií rebelov, čo podľa niektorých pozorovateľov môže pokoj zbraní ohroziť.

Západ aj Rusko si od prímeria, ktoré by podľa Asada malo trvať sedem dní, sľubujú oživenie mierových rozhovorov medzi jeho vládou a povstalcami, ktorí bojujú za Asadove zvrhnutie. Pokoj zbraní by tiež mal prispieť k porážke ozbrojencov z takzvaného Islamského štátu (IS) a z ďalších extrémistických skupín v Sýrii. Prerušenie bojov by tiež malo umožniť OSN doviezť pomoc do bojmi zmietaného mesta Aleppo, ktoré ovláda sčasti armáda a sčasti povstalci.