Clintonová podcenila svoje zdravie, zastúpi ju manžel Bill

Šesťdesiatosemročná politička musela v nedeľu odísť z pietneho zhromaždenia na počesť obetí útokov z 11. septembra 2001 o hodinu skôr a cestou do pristaveného vozidla stratila rovnováhu a pred pádom ju zachránili osobní strážcovia. Hoci jej lekári diagnostikovali zápal pľúc už v piatok, jej tím až do tejto nedeľnej príhody verejnosť o zdravotných problémoch bývalej prvej dámy neinformoval. „Jednoducho som si nemyslela, že to bude tak náročné,“ povedala o chorobe Clintonová, ktorá sa kála za to, že ignorovala „múdre rady“ lekárov. Tí jej vraj už v piatok odporúčali päť dní pokoja, čo odmietla.

Jej oslabené telo potom nezvládlo viac ako hodinu, keď počas newyorskej piety stála v dusnej horúčave a pri predčasnom odchode pred autom takmer skolabovala. „Zatočila sa mi hlava a na chvíľu som stratila rovnováhu, ale hneď ako som sa dostala do auta, keď som si mohla sadnúť, schladiť sa a napiť sa, okamžite sa mi urobilo lepšie,“ vyhlásila v televíznom rozhovore.

Clintonová teraz zrejme na niekoľko dní preruší svoje turné a vypustí plánované stretnutia s darcami, ktoré mala absolvovať v Kalifornii. Voličom odkázala, že bude späť „v priebehu niekoľkých najbližších dní“.

Kritici vyčítajú političke známej svojou rezervovanosťou, že sa o skutočnú diagnózu s verejnosťou podelila až pod tlakom okolností dva dni po jej stanovení. Jej konkurent Donald Trump, ktorý jej uprostred vzájomných slovných potýčok zaželal skoré uzdravenie, prisľúbil, že čoskoro zverejní svoje detailné zdravotné záznamy. Američania na ne napriek opakovaným žiadosti médií márne čakajú už dlhé týždne.

Chorú Hillary v kampani dočasne zastúpi jej manžel Bill

Bill Clinton zastúpi tento týždeň svoju manželku Hillary na viacerých podujatiach v Kalifornii v rámci kampane pred novembrovými prezidentskými voľbami. Oznámila to v noci na utorok spravodajská televízia Fox News.

Bývalý americký prezident príde na dve stretnutia s podporovateľmi Demokratickej strany v Los Angeles a v stredu sa zúčastní na mítingu v Las Vegas, uviedla stanica Fox News s odvolaním sa na bližšie nešpecifikované zdroje. Dodala, že Clintonová pozdraví účastníkov dnešného stretnutia s podporovateľmi v San Franciscu.

Prezidentská kandidátka demokratov sa na Twitteri poďakovala za vyjadrenia podpory. „Cítim sa dobre a je mi lepšie,“ napísala.