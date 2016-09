Al-Kajdá silnie v závetrí

Lenže pre Al-Kajdá sa boj neskončil smrťou bin Ládina v roku 2011. A IS jej podľa viacerých expertov poskytol možnosť zorganizovať sa. Musí s ním súperiť o džihádistických stúpencov. Na strane druhej sa však svet tak sústreďuje na IS, že Al-Kajdá je takmer nezaujímavá, dokonca sa môže niekomu javiť ako menšie zlo.

Opak je však pravdou podľa experta na terorizmus Nathaniela Barra. "S vysokou pravdepodobnosťou je Al-Kajdá najsilnejšia od 11. septembra 2001,“ uviedol pre Pravdu analytik organizácie Valens Global. "Krátkozrako sa zameriavame iba na porážku IS. Nie sme však pripravení na konflikty a problémy, ktoré by prišli potom. Stále nechápeme správanie sa džihádistických skupín,“ myslí si Barr.

Kým IS je bezprostrednou hrozbou, Al-Kajdá môže byť strategickým problémom. V Sýrii sa organizácia al-Nusra dokázala sama seba predať ako pomerne úspešná džihádistická alternatíva. Hoci je prepojená na Al-Kajdá, istú mieru spolupráce s ňou majú viaceré povstalecké skupiny. Je totiž predsa len iná ako IS a zároveň bojuje proti režimu Bašára Asada.

A aj Západ svojou nečinnosťou v konflikte v Sýrii prispel k tomu, že rebelov vohnal do náručia extrémistov. Vývoj tiež ukazuje, ako sa dokáže Al-Kajdá prispôsobiť. "Ide o návrat k stratégii spred niekoľkých rokov. Al-Kajdá uprednostnila, že jej organizácie pôsobia lokálne a nemusia sa priamo hlásiť k nej,“ vysvetlil pre Pravdu Daveed Gartenstein-Ross, autor knihy Bin Ládinovo dedičstvo.

Al-Nusra sa dokonca nedávno nepriamo dištancovala od Al-Kajdá. "Otvára to tejto skupine ešte väčší priestor pre spoluprácu s ďalšími povstalcami a pre zisk podpory od viacerých zahraničných sponzorov,“ myslí si Gartenstein-Ross, ktorý pôsobí v Nadácii na ochranu demokracií.

"Al-Kajdá postupne úspešne prešla na revolučný bojový model v Sýrii aj Jemene, získava pôdu pod nohami v severnej a západnej Afrike a expanduje aj ďalej,“ pripomenul Barr.

Keďže sa Al-Kajdá sústreďuje na tieto pozície, nie je veľmi pravdepodobné, že by po 15 rokoch dokázala zopakovať akciu podobného rozsahu, ako boli útoky na Svetové obchodné centrum a Pentagon. No faktom je, že 11. september 2001 navždy zmenil džihádistický svet.

"Je to čin, na ktorom môže Al-Kajdá stále stavať svoju propagandu. Inšpiruje nové generácie regrútov z celého sveta a dal do pohybu udalosti, ktoré problém len zhoršili. Najmä vojna v Iraku ešte výraznejšie prispela k tomu, že do radov extrémistov sa hlásili ďalší a ďalší ľudia a umožnila rast aj IS,“ myslí si Sam Mullins, expert na terorizmus z Európskeho centra pre bezpečnostné štúdie Georgea Marshalla.

"Výsledkom je, že sme nikdy nečelili väčšej hrozbe medzinárodného džihádistického terorizmu. Som však opatrne optimistický. Vieme predsa len viac o tom, ako bojovať s teroristami. A ani 11. september nemal taký účinok, že by do radov džihádistov prilákal obrovské množstvo ľudí. Stále ide len o absolútnu menšinu svetovej moslimskej populácie,“ pripomenul pre Pravdu Mullins.