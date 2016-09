V Nemecku zatkli troch Sýrčanov podozrivých z napojenia na IS

Polícia pri dnešnej akcii, do ktorej sa zapojili dve stovky strážcov zákona, vrátane tých zo špeciálnych jednotiek, prehľadala päť objektov na severe krajiny v Šlezvicku-Holštajnsku a jeden v Dolnom Sasku. Mužom vo veku 17 až 26 rokov zabavila niekoľko mobilných telefónov, nosičov dát a dokumentov.

Mladíci teraz v Karlsruhe, kde sídli najvyššie štátne zastupiteľstvo, čelia obvineniu z členstva v teroristickej organizácii. „Indície, ktoré by svedčili o konkrétnych plánoch útoku, zatiaľ nemáme, zato ale podozrenie, že zatknutí pricestovali do Nemecka v novembri 2015 na príkaz Islamského štátu,“ povedal novinárom v Berlíne de Maiziére.

Je podľa neho možné, že trojica v Nemecku čakala na ďalšie príkazy IS. Žiadne nebezpečenstvo od nich ale podľa ministra nehrozilo, pretože ich bezpečnostné zložky po niekoľko mesiacov sledovali a odpočúvali. Na sledovaní sa podľa neho podieľalo veľké množstvo síl.

Najmladší z podozrivých sa podľa nemeckých médií vlani v sýrskom meste Rakka pripojil k IS, ktorý ho vycvičil v zaobchádzaní so zbraňami a výbušninami. S dvojicou ďalších obvinených sa potom balkánskou trasou dostal do Nemecka. Islamský štát ich údajne na cestu vybavil väčším množstvom dolárov a tiež mobilnými telefónmi so špeciálnym komunikačným programom.

„Bezpečnostná situácia v Nemecku je naďalej vážna,“ poznamenal tiež de Maiziére, podľa ktorého ale kvôli tomu nie je možné paušálne podozrievať utečencov. Väčšina tipov na možných extrémistov alebo teroristov medzi nimi sa podľa neho nepotvrdí. V súčasnosti podľa ministra Spolkový kriminálny úrad (BKA) vyšetruje asi 60 podozrivých utečencov. Do Nemecka vlani prišlo 1,1 milióna utečencov.

Pri teroristických útokoch v Paríži, na ktorých sa podieľali aj atentátnici, ktorí do Európy prišli medzi utečencami, zahynulo vlani v novembri 130 ľudí a ďalšie stovky utrpeli zranenia.