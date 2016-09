Clintonová podcenila radu lekárky

Mala kašeľ, ktorý nechcel prejsť, tak šla k svojej lekárke a tá jej zistila zápal pľúc. Nasadila jej antibiotiká a odporučila dať si na päť dní pauzu. Do volieb však zostávajú dva mesiace a Clintonová nechcela vynechať pietnu spomienku na obete teroristických útokov z 11. septembra. Teraz sa pre CNN v krátkom telefonickom rozhovore priznala, že podcenila zápal pľúc a neposlúchla radu lekárov.

O diagnóze povedala len rodine a blízkym poradcom. „Nemyslela som si, že to bude taký veľký problém,“ povedala v prvom rozhovore odvtedy, čo v nedeľu musela o hodinu skôr odísť z pietneho zhromaždenia. Jeden z okoloidúcich, pôvodom z Česka, zároveň zachytil na video, ako pri nástupe do auta stratila rovnováhu a dnu jej pomohli ochrankári. V rozhovore pre televíziu povedala, že sa jej zatočila hlava, ale neodpadla. „Na chvíľu som stratila rovnováhu, ale keď som sa dostala do auta a mohla si sadnúť, ochladiť sa a napiť sa vody, hneď som sa začala cítiť lepšie,“ dodala. Nateraz musí vynechať časť kampane v Kalifornii, kde chcela na svoju kampaň získať od darcov ďalšie financie. Voličom však odkázala, že bude späť o „pár dní“.

Chybu si priznal aj jej volebný tím. Ten totiž o záhadnom predčasnom odchode Clintonovej z pietnej spomienky najskôr nepovedal nič. Neskôr novinárov ubezpečoval, že šlo o prehriatie organizmu a až keď sa objavil videozáznam, bol prinútený oznámiť, že 68-ročná demokratická kandidátka má zápal pľúc. Volebný tím uznal, že poskytol príliš málo informácií. Hovorca Clintonovej pripustil, že informáciu mala verejnosť dostať skôr a v najbližších dňoch bude zverejňovať podrobnosti. „Keď sa nad tým zamyslím, mohli sme to zvládnuť lepšie, keby sme rýchlejšie poskytli viac informácií,“ povedal hovorca Brian Fallon.

Republikánsky kandidát 70-ročný Donald Trump, ktorý už predtým útočil na údajné zdravotné problémy svojej súperky, sa po nedeľnej príhode zdržal slovných výpadov. Clintonovej zaželal skoré uzdravenie, v slovnom súboji a prvej debate sa stretnú o necelé dva týždne. Trump tiež verejnosti sľúbil, že čoskoro zverejní svoje zdravotné záznamy. Doteraz to totiž napriek opakovaným žiadostiam médií neurobil, podobne ako so svojimi daňovými priznaniami. Svoje čerstvé zdravotné záznamy bude musieť v záujme obnovenia dôvery zverejniť i Clintonová.