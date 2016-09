Hollande a Merkelová sa stretnú pred summitom EÚ

François Hollande a Angela Merkelová uzavrú sériu konzultácií najrôznejších únijných činiteľov pred summitom, ktorá sa má v Bratislave zaoberať ďalším smerovaním EÚ po tom, čo ju Briti opustia. Neočakáva sa však, že by stretnutie prinieslo nejaké výrazné rozhodnutia.

Predseda Európskej rady Donald Tusk, ktorý sa formálne ujal organizovania summitu, pripustil vo svojej pozvánke, že EÚ by sa už nemala viac integrovať a že by závažné rozhodnutia mali zostať na členských štátoch. To ale od nich vyžaduje zodpovednejší prístup. Tusk kritizoval slabiny EÚ najmä pokiaľ ide o jej obranyschopnosť a prijímanie rýchlych rozhodnutí.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker vo svojom stredajšom prejave v Európskom parlamente upozornil, že únijné krajiny musia prekonať vzájomné rozpory a sústrediť sa na témy, ktoré Európu posilnia a ochránia. Zároveň varoval pred populizmom, ktorý v krajinách EÚ neprináša riešenie, ale len ďalšie problémy.